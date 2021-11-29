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黃偉哲籲四不同意公投動起來　菜籃族力挺下營宣誓「台灣絕對ㄟ贏」

▲台南市長黃偉哲呼籲12月18日，一定要站出來，投下四個不同意，讓台灣未來的發展更有力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲呼籲12月18日，一定要站出來，投下四個不同意，讓台灣未來的發展更有力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲、民進黨台南市黨部主委潘新傳，連袂率民進黨公職來到下營的上帝廟參拜，基層的鄰里志工媽媽們現身力挺，展開「菜籃族搶救台灣行動」， 希望能夠用溫柔堅毅的力量，讓更多人了解四大公投案的重要性，並齊聲呼籲12月18日，一定要站出來，投下四個不同意，讓台灣未來的發展更有力。

四大公投決戰即將於12月18日舉行，民進黨從10月底啟動「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，民進黨台南市黨部為了要讓更多民眾，瞭解四大公投對台灣未來的影響，並開始「扎根鄰里、遍地開花」的四不同意公投百場宣講行動，至29日已逾50場。

▲台南市長黃偉哲呼籲12月18日，一定要站出來，投下四個不同意，讓台灣未來的發展更有力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，公投本來是民主國家用來彌補代議制度的不足，但國民黨卻不顧台灣未來的發展，惡意扭曲公投來作為政黨鬥爭的工具，真的十分「母湯」，目前政府正積極推動能源轉型，發展潔淨能源，我們台南也利用了這一波的優勢，建制了全國最多的綠能裝置，吸引了許多優良的國際級大廠如google、台積電來台南投資，眼看台南的經濟起飛指日可待，怎可以同意危險的核電，以及放棄三接讓不乾淨的煤炭電廠擴張，而影響到台南的經濟發展與市民的健康權益？

黃偉哲市長接著指出，另一個公投，反對萊豬進口，違反公平與自由貿易的原則，不只會嚴重影響我國參與世界貿易的機會，同時也會打擊台灣與美國好不容易建立的友好互動關係，台灣因為身邊有個惡霸鄰居，我們更需要走出去，以平等互惠的原則，和國際交朋友，何況台美雙方，對於萊豬進口，都有最嚴格的劑量控管，請市民朋友千萬不要為了許多莫須有的謠言，而斷送了台灣的國際友誼發展。

黃偉哲市長語重心長的表示，台灣的民主進程，走得是有點坎坷，但在許多民主前輩、甚至犧牲流血的爭取下，台灣現在的民主化程度，受到世界各民主陣營的矚目，我們一定要讓這項光榮傳統，努力的維持下去，各位還記得上次公投綁大選，結果造成全國投票亂象，開票開到半夜，還有一邊投票、一邊開票的情況，不知道的人，還以為我們是民主落後的第三世界國家，所以，為了避免這樣的亂象重現，我們一定要堅持反對，公投綁大選。

▲台南市長黃偉哲呼籲12月18日，一定要站出來，投下四個不同意，讓台灣未來的發展更有力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨台南市黨部主委潘新傳提到，此次的公投有別於一般的選舉，滿18歲就有公投的投票權，今年四項公投案具有投票權者，以2021年8月28日具有投票權者為限，共計1988萬餘人。根據「公投法」規定，公投有效同意票高於不同意票，且達投票權人總額四分之一以上（約497萬餘票）才通過。

因此，懇切呼籲全民千萬不要誤以為不同意就不去投票，12月18日一定要出門投下「四個不同意」的公投票，讓「不同意」票超過公投門檻，攜手年輕人共同守護台灣的未來。

台南市黨部執行長張孟暉表示，1218的公投，是攸關台灣民主深化、走向國際、迎向永續的關鍵戰役，全國民眾手中的公投選票，就是台灣民主的武器，不去投票、就等於投降，放棄投票、就等於放棄台灣的未來，今天在下營上帝公的面前，基層的菜籃族為了台灣的發展、子子孫孫的未來都已經站出來了，公投票四個攏總不同意，台灣才會大勝利，台灣絕對ㄟ贏！

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