月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員　先過負重折返跑這關

▲高雄市環保局今年擴大招考850名清潔隊員，月薪可達40195元。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局今年擴大招考850名清潔隊員，月薪可達40195元，其中，公開甄試類組包含一般隊員類組及駕駛隊員類組，另於一般隊員類組中增設身心障礙、中低收入戶與原住民族3大特殊身分組，預計正取172名，備取678名。

環保局今年清潔人員甄試簡章及筆試參考題庫，自29日上午10時起公告於環保局官網專區，報名方式採「網路報名」或「現場輔助網路報名」擇一。今年錄取總人數共850名，月薪為32195元，另有清潔獎金8000元，每月共可領40195元。

這次甄試所有類組第一試體能測驗日期為12月24日至12月26日；一般隊員類組（含特殊身分組）第二試筆試日期為明年1月2日；駕駛隊員類組第二試路考日期為明年1月8日至1月9日。在體能測試部分，需進行負重折返跑各60公尺（共計120 公尺）的競速測驗，男生負重16公斤，女生負重8公斤。

▲高雄市環保局今年擴大招考850名清潔隊員，月薪可達40195元。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，環保局也首度推出駕駛隊員垃圾車實地路考，測驗內容包含倒車入庫、平行路邊停車、曲線進退（S型）、曲巷調頭、方向燈等5項路考項目。

環保局提醒，自11月30日上午11時起至12月4日下午17時止，可登入甄試報名系統網站辦理；需現場輔助網路報名者，請於同一期限之上班時間，由本人親至環保局轄屬各區清潔隊辦理，逾期恕不受理。完成報名後，請逕至甄試報名系統網站確認個人「應考資格審核狀態」，經審核通過之應考人須依公告期限繳交報名費，繳費後始完成所有報名程序。