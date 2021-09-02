神鬼技工家藏900萬「垃圾變現金」　主管也嚇到：上班低調很普通

▲高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，辦案人員在涉案洪姓技工等人住處搜出大筆現金 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局南區資源回收廠一名洪姓技工涉收賄，短報民間回收業者進廠處理費，高雄檢廉發動搜索後，發現月薪3至4萬的他，家中竟有大筆現金、名錶，更開賓士車。連洪姓技工長官聽聞也嚇一大跳，表示他上班表現很普通，也是看報導才知道，後續會更新資訊系統，並加強輪調稽核避免再發生這種事。

洪姓技工長官南區資源回收廠長林燦銘今受訪表示，他工作主要負責回收廠地磅跟平台部分，因為資源回收車進到南區廠要先經過地磅，再去平台做清洩，包含印製過磅單印製、車輛錄影等等，也直言他工作表現算是普通。

▲高雄市環保局南區資源回收廠長林燦銘。（圖／記者賴文萱翻攝）

被問及洪姓技工被搜出家裡藏有大筆現金、名錶，月薪3萬至4萬的他還開賓士車等奢華行為，林燦銘說，這部分關係到個人私生活的領域，平常不太去涉略，他也是看報導才知道，平常該名技工上班並沒有很高調。

針對後續該如何避免這類弊端再發生，林燦銘表示，後續會更新地磅系統，系統人員管理上，也會加強工作輪調、拉高稽核頻率，防止這類情況再發生。





▲南區資源回收廠 。（圖／翻攝南區資源回收廠臉書）

這起回收廠涉賄案，廉檢查出回收廠有2名前現任技工涉案，現任49歲的洪姓技工是負責地磅站相關業務，月薪約3至4萬左右，卻開賓士車，又在他的家搜到大筆現金和名錶。除了他，還有張姓前任技工也涉案，他離職後經營資源回收業，利用熟知進出廠處理流程少繳了大筆垃圾處理費。

專案人員在洪男家中共找到9百多萬現金，也都有不少台名車以及名錶，除了技工外，還有電腦維護人員、以及高雄5、6間環保業者、司機都涉案。





▲高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，辦案人員在涉案洪姓技工等人住處搜出大筆現金 。（圖／讀者提供）

專案小組已經掌握不少明確事項，前現任技工和環保業者及司機等9人被依貪汙治罪移送遭聲押，高雄地院全裁定羈押禁見。

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