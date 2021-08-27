新北議員爸醉揍2同事還推警察　馬見PO文道歉：移送懲戒委員會

▲馬見的父親喝醉，在清潔隊跟同事發生衝突。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市烏來區一名清潔隊員23日下午3點多就已經喝到醉醺醺，2同事無辜被揍，決定驗傷並報案，警方到場後，該隊員仍舊在鬧，甚至與員警發生拉扯衝突，被帶回派出所保護管束。原來醉漢是新北市議員馬見的父親，馬見稍早PO文說，向本案涉及之人員，鄭重致上歉意！

據了解，40歲高姓清潔隊員23日下午到烏來分駐所報案，遭同事53歲馬男酒後攻擊人，員警趕到現場後，馬男仍在清潔隊內鬧事，還上前推擠，跟員警拉扯，支援警力到場將馬男帶返所保護管束。

到了24日，又有一名44歲黃姓清潔隊員治所報案，稱23日下午也有遭馬男攻擊，並持耕莘醫院診斷證明書完成報案程序。警方調查後將依妨害公務、傷害函請台北地檢署偵辦。

▲馬見PO文致歉。（圖／翻攝自馬見臉書）

新北市議員馬見於27日下午於臉書發文，對於家父涉及職場肢體衝突爭議一事，本人深感抱歉。本案必將嚴格遵循相關作業流程，移送懲戒委員會，並依獎懲規定辦理懲處事宜。

馬見還說，家父於機關恪盡職守服務近二十年，深知嚴以律己之重要，不應因職場同仁間糾紛而有所動搖。未來並必當謹守紀律，竭力排除相關糾紛之可能，避免再有類似事件發生，履行社會服務者的使命。感謝社會各界及涉及人員於此事件的友善互動，期許我們能一同為更好的公共秩序及工作環境盡一份心力，並為地方帶來更良善周整的服務。

馬見說，做為家屬，馬見向本案涉及之人員，鄭重致上歉意。再次誠懇的說聲抱歉！