保險箱藏子彈炸傷清潔員　又是他！曾握西瓜刀詭異「站路口」　

記者邱中岳／台北報導

北市萬華清潔隊在2日於華翠橋下整理垃圾時，準備撬開棄置保險箱整理，保險箱卻突然爆炸造成2人受傷，警方後續在棄置地點附近找到持有男子，該男子曾在今年10月當街持刀，2020年8月曾在網咖門口放水鴛鴦。

警方調查，北市萬華清潔隊2名隊員，在2日於華翠橋下整理垃圾回收，準備將1枚保險箱撬開時，卻突然發生爆炸，當場造成陳、周2名清潔隊員受傷，陳右胸擦挫傷、周男則是左手臂挫傷，均送醫救治。

警方循線獲悉展開追查，發現因保險箱是大型回收垃圾，是由電話指定地點收取，所以找到棄置地點在萬大路、莒光路交叉口，調閱監視器發現1名男子從隔壁公寓拿下來。

▲余姓男子將保險箱丟在走道，鄰居（紅圈）以為是垃圾丟棄，卻意外炸傷清潔員。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方找到該名男子，男子表示，當時發現28歲的余姓男子在搬家，認為保險箱堆在門口應該是不要的，又擋住出入口，所以才自己將東西搬至棄置地點，讓回收車載走，警方因此鎖定28歲的余姓男子。

4日晚上9時許，警方準備返回現場查訪，發現余男現身原住處，隨即將人帶回偵訊，余坦承，保險箱內的5顆子彈、2個彈殼以及2個彈頭都是已經過世10多年的大哥阿明寄放。

▲警方日前才在余姓男子家中查獲鋼筆槍，後來又因放子彈的保險箱炸傷清潔員被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方依法將余男依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，據悉，余男曾經在10月懷疑仇家跟蹤，將機車停在西藏路上，手持西瓜刀下車東張西望，也不顧旁邊就是幼稚園。

且當時警方逮捕余嫌，除了起獲刀械、鋼筆槍，但沒有找到子彈，這次卻因保險箱遭棄置爆炸，最後又查獲余男涉嫌持有子彈，懷疑余男將槍彈分開保管。而余男曾在2020年8月不滿網咖不能賒帳，竟在門口丟鞭炮還炸傷路人。

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