清潔隊員帶受刑人清溝反被告！　她笑「像做功德」：愈做愈好

▲莊瑞雲說，曾帶受刑人清溝因不給簽到被告。（圖／鄭瑞雲提供，下同）



記者許展溢／台北報導

乾淨的公共環境和疫情間不少地點消毒全靠清潔隊員撐起，很少人知道第一線的他們過程中面臨一定風險，明（25日）是清潔隊員節，《東森新媒體ETtoday》找到2位清潔隊員分享工作中遇到不理性民眾辱罵的「難為」和被告的「特別經驗」。

新北三重清潔隊領班鄭瑞雲獨自帶3個小孩，20年前做過生意、保險等多項工作，不固定收入讓她體悟這樣下去不行，決心報考清潔隊，這些年來始終抱著感恩的心。她受訪說「穩定」真的很重要，才能自己和小孩有好的生活環境。雖說起初目的是想有好收入，但投入清潔隊待超過20年的鄭瑞雲說，真正做了發現其實好熱愛這份工作，有人丟他們就清，把髒亂環境變乾淨的感覺很爽快。

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▲▼莊瑞雲認為，清潔隊工作像做功德，愈做愈好。



鄭瑞雲特別提到，今年疫情爆發，帶隊到許多地點消毒，看到確診者往生，殯葬業者同時在場畫面，明顯感受到附近許多民眾超擔憂、內心害怕，坦言大家就算全副武裝難免會有點恐懼的心，當消毒完，民眾不停說謝謝，那種感動無法形容，再多複雜的心瞬間都煙消雲散了。

鄭瑞雲也曾在地檢署負責帶著酒駕、吸毒等狀況的「大哥、大姐們」清溝做勞動服務，她笑著回憶，有次遇到常常遲到的人，地檢署交代別讓他簽到，奉命行事的結果是她被當事人告妨害自由，地檢署還一度傳喚她，還好最後沒事。

鄭瑞雲說跟這些「有狀況的人」相處要軟硬兼施，正面鼓勵並向他們說明清溝意義，曾有過服務時數1千多個小時做完，還特別回去看她，看著他們慢慢改變，用正向態度面對人生很棒，再怎麼辛苦都不苦。多年經歷鄭瑞雲形容像做功德，愈做愈好，對人對事持著開心，便不會有什麼負面情緒，無論誰都能苦盡甘來。

▲王思凱聽過民眾罵清潔隊員「我是納稅人，你們是我養的」。（圖／王思凱提供）



總是擔心隊員執勤受傷的中和區隊長王思凱提到，遇過民眾看也不看將玻璃直接往資收車上丟，導致隊員大腿被割傷，更常有不理性民眾把一切當成理所當然罵聲連連，聽過「我是納稅人，你們是我養的」等不堪言語，難免會讓人情緒低落，不過，每當忙碌時，隊員們不分你我共同完成任務仍最感動，加上不少人還是了解清潔隊的不容易，偶爾一聲辛苦了，對隊員而言就什麼都好了，無須多跟「那些人」計較。