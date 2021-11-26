MAMAMOO線上演唱會取消不退費　173位台灣粉絲怒申訴

▲MAMAMOO的WAW線上演唱會未順利播放，在多國造成爭議。（圖／翻攝自MAMAMOO臉書）



記者許展溢／台北報導

南韓女團MAMAMOO原本今年8月底要舉辦線上演唱會，卻未順利播放，主辦韓國廠商Kavecon雖同意消費者退費，遲不退款，消保處今（26日）指出，已有173位粉絲提交申訴表，其中，有138位粉絲不符退費條件，希望能協助處理。

消保處提到，MAMAMOO的WAW線上演唱會未順利播放，在多國造成爭議，廠商爰公告方案，讓消費者可選擇退費。國內許多消費者申請退費後，遲未收到廠商退款或相關訊息，因此有173位粉絲提交申訴表，請消保處循既有之台韓雙邊消保合作機制向韓國消費者院（KCA）查詢廠商之退款進度。處理過程中，廠商向KCA表示，凡於重播時登入觀看演唱會之消費者，不予退費。影響所及，上述173位消費者中，竟有138位（80%）不符退費條件。



消保處表示，KCA與業者協調仍沒結果，廠商上開做法，既與公告內容不同，且未充分揭露，KCA雖認同我方消費者訴求，一再協商的結果，廠商依然不願改變做法，因此KCA表達囿於職權與法據，無法強迫業者接受調解方案，已不克繼續協助，惟仍為此案請消保處及日本國民生活中心與廠商進行四方視訊會議。

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消保處指出，廠商宣稱能藉由程式辨識消費者之網站登入足跡，據以掌握播出的影片就是正常播放或停格狀態，可證明其已提供視訊服務，是凡觀眾登入（觀看）時間達演唱會全程70%者，即不予退費。至其他符合退費資格之粉絲，廠商則尚需處理至本年12月。基於廠商已無意改變其做法，因此公布協商結果，並把退費結果個別通知173位送件的消費者。



消保處提醒消費者，一定要審慎評估跨境交易的風險，若不幸遭遇跨境爭議，恐難確保獲致滿意結果，籲消費者於跨國網路交易前，可先查詢業者的信譽及評價。倘發生爭議，仍須儘速尋求救濟（請參閱「跨境消費爭議之處理機制及管道」，及時維護自身權益。