正妹健身自拍　驚見變態男偷拍她「渾圓形狀」！6秒噁爛片惹怒網

▲女網友看影片才發現有人在偷拍她。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子上健身房拿手機拍下自己鍛鍊的過程，怎知回到車上觀看影片時突然發現，她被一名陌生男子偷拍，且對方鏡頭明顯對準她的臀部，讓她當場嚇壞。

依據抖音用戶「marziii10」分享的這段6秒畫面，當時她正站在鏡子前方、彎著身體，並把手機放在後方進行拍攝，想在健身結束後確認自己當下的狀態。此時一名短褲男路過她身後，她起初以為手機擋住對方，趕緊起身把手機移走，並向對方說聲抱歉。

然而到她回到車上看影片時才發現，對方一手把包包放在地上、另一手則是拿著手機拍她的臀部，「我當時不知道他正在拍我…看了真的很想吐，他該慶幸我當時要趕去上班，否則我就會回頭質問他『這到底是怎麼回事』。」

事後她向健身房經理通報此事，對方表示會調閱監視器確認男子身分。這段影片迄今引發眾多網友不滿，觀看次數突破360萬人次，「這就是為何我上健身房會覺得不舒服的原因」、「（這男的）沒有資格拍她」、「需要一個全女性環境的健身房」。

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