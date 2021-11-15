15人溯溪團困七重天瀑布！領隊「卡25m山壁」…最新搜救計畫曝

▲▼台中市和平區七重天瀑布，有15人溯溪團受困。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市和平區七重溪發生14日下午發生一起受困事件！有15人溯溪團前往七重天瀑布攀岩溯溪時，領隊疑似裝備故障，當場卡在25公尺高的山壁上。搜救人員獲報後，隨即前往救援，15日凌晨指出，山上人員均安，但因溪谷位置受到空間限制，不適合進行吊掛作業，目前計畫到下一個約60米高的瀑布架設繩索救援。

台中市消防局於14日13時48分接獲報案，有15人溯溪團於和平區七重溪溯溪時受困於瀑布上，請求消防人員協助。本局立即派遣谷關分隊、和平分隊及中華民國山難救助協會台中辦事處、山難救護義消，共計17人出勤，由谷關分隊陳奕瑞小隊長帶隊前往救援。

搜救人員當天晚間7時49分接觸待救者，即檢視其身體狀況良好，帶隊官陳小隊長回報，因現場天色昏暗且該處山徑路線不明顯，又考量待救者一行人體力均已透支，無法再做下撤操作，故出勤搜救人員及該溯溪團體成員將於現地稍作休息，待15日天亮後，可明辨地形地物時，再行架設繩索溯溪下撤。

第二大隊表示，經現場人員回報該處平台空間狹隘僅能分段提供少數人員短時間休憩，該受困地點如要由地面撤離有較高危險性，15日將待現場人員於天亮回報該處地形是否適合直昇機作業，如適合作業且於天候條件許可下，同步申請直昇機進行吊掛任務。

陳姓搜救小隊長15日清晨6時03分表示，山上人員均安，目前人員整裝中，現在溪谷位置因空間限制，不適合直昇機執行吊掛作業，目前計畫繼續向下一個瀑布（約60米高）架設繩索，溪降至下一個地面，屆時再評估是否申請直昇機支援吊掛作業。