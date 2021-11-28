Omicron是病毒法拉利！中招後恐1傳2　醫護曝中重症多來自「1族群」

▲新變種病毒Omicron讓南非的新冠病例暴增，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

新變種病毒Omicron的出現讓南非新冠病例暴漲，而且專家還認為，南非經濟中心豪登省（Gauteng）有90%病例都與Omicron有關。當地的醫護人員與科學家指出，自Omicron爆發後，患者人口結構就發生了變化，病情中度到重症的患者大部分都是2、30歲的年輕人，而20至40歲的人也因為大部分尚未接種疫苗，而成為染疫高風險族群。

據美聯社報導，豪登省索維托（Soweto）市的巴拉瓦納斯醫院（Baragwanath）是非洲最大的醫院。該院加護病房負責人馬蒂瓦（Rudo Mathivha）表示，「在Omicron現蹤後，我們明顯可以看到新冠患者的人口結構發生了顯著變化。病情中度到重症的患者大部分為20至30多歲的年輕人，他們有些人甚至需要入住加護病房。」

馬蒂瓦補充，「在這些患者中，有大約65%人從未施打新冠疫苗，而剩餘的35%多數只接種了1劑，隨著患者人數的增加，我擔心國內的公共醫療系統將不堪重負，我們需要立刻做好準備，讓醫院能夠應對隨時可能大量湧入的重症病患。目前最糟糕的情況是，Omicron會像Delta病毒一樣強力襲擊我們，我們真的需要準備好加護病房的床位。」

南非這波疫情最早與首都普利托利亞（Pretoria）的一個大學生群聚有關，隨後疫情迅速增加至數百、數千宗，並蔓延至附近的約翰尼斯堡（Johannesburg）。非洲衛生研究所所長漢納科姆（Willem Hanekom）告訴美聯社，Omicron攜帶的大量突變令人擔憂，「雖然目前Omicron的爆發主要發生在豪登省，但線索表明，病毒可能已遍布整個南非」。

南非衛生官員指出，早期研究表明，Omicron的流行病增長速度（R值）約為2，這意味著每一個感染Omicron的人都可能把病毒傳染給另外2個人。報導稱，由於Omicron目前似乎在未接種疫苗的人群中傳播得最快，但在南非20至40歲的年齡層中，已接種疫苗的人數不多，因此這個族群非常容易感染Omicron病毒。

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