關鍵警是他！1異狀查出女房東遭悶殺　前國手落網問：死刑怎執行

記者黃翊婷／綜合報導

前啦啦隊國手劉殷瑋因為缺錢悶殺馮姓女房東（65歲），震撼社會大眾。起初馮女的家人以為她是打疫苗造成死亡，但陪同的陶姓警員發現「屍斑位置」有異狀，於是主動請長官進一步偵查，這才揪出這起案件；而劉男被捕之後，第一時間並非認罪，反而追問警察「死刑如何執行」。

▲劉男聲稱是因為缺錢才會行竊。（圖／記者陳雕文攝）

家住新北市新莊區的馮女26日清晨被身為義消的丈夫發現沒有生命跡象，送醫急救仍宣告不治，由於她有高血壓、糖尿病等病史，當時家屬以為她是因為前幾天打疫苗造成身亡，於是報請行政相驗。不過，陪同相驗的陶姓警員，警覺屍斑位置有異，主動請長官偵查，經調閱監視器，發現承租5樓套房的劉殷瑋於當日凌晨多次爬窗進入死者家中，這才揪出這起命案。

根據《聯合新聞網》報導，讓整起事件翻轉過來的關鍵人陶姓警員今年才24歲，對於「雞婆」主動上報請求擴大調查一事，僅表示一切都是職責所在，不為建功，事後也堅持不受訪，僅透過派出所所長陳昱文表明會持續協助家屬找出真相；而被逮的劉男第一時間並非承認自己的犯行，反而詢問警方「死刑如何執行」。

▲劉男曾是啦啦隊國手。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，劉殷瑋（34歲）是一名啦啦隊好手，擔任過學校啦啦隊教練，2年前到韓國比賽奪下雙人組銅牌；他11月中透過臉書《我是新莊人》向馮女租屋，並在24日入住，沒想到住進去不到3天，就在26日凌晨因為偷竊失風，用枕頭將女房東悶死。

劉男落網後向警方供稱，因為受到疫情影響沒有工作，經濟困頓才會犯案。不過，警方在他的房間裡搜出毒品，不排除是因為缺錢買毒才會入屋行竊，詳細的案情仍有待檢警進一步調查釐清。