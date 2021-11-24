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社會 社會焦點 保障人權

破紀錄！市價50億「雙獅地球標」海洛因磚藏木條入境　7毒販收押

記者陳以昇／新北報導

史上最大宗海洛因毒品案！新北市林口分局與刑大日前在泰山區一處倉庫查獲446.8公斤毒品海洛因磚，估計市價約50億元，上面還印有雙獅地球標、一帆風順等字樣，經檢警調查，這批毒品從台中港口入關，夾藏在木條裡，共1172塊海洛因磚，隨後陸續逮捕7名販毒集團成員，目前已聲押禁見並起訴，將擴大溯源。

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市檢警破壞木條 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，10月間，林口分局警員巡邏行經泰山區一處倉庫，發現進出人員不像工人，門口還時常停著高級進口轎車，懷疑裡面從事不法勾當。21日，會同刑大偵三隊及其他單位進入搜查，發現2500支從泰國進口的木條相當可疑，立刻用破壞工具拆開。

▼泰國進口木條夾藏海洛因磚 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢警赫然發現裡面竟藏有一塊塊的毒品海洛因磚，上面印有「雙獅地球標、一帆風順」，陸續拆開木條，共有1172塊，總重量446.8公斤，初估價值約台幣50億元，檢警不敢大意，接連逮捕巫姓男子等販毒組織7人，並聲押禁見並起訴，另一名林姓主嫌已偷渡至中國藏匿，檢警將全力追緝。

▼新北市檢警陸續挖出海洛因磚 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北地檢署表示，犯罪集團分工細膩，設立多處斷點，所幸專案小組克服重重難關，自現場取貨人員向上層層溯源至幕後主嫌，在高檢署的統合，以及各警察機關同仁的共同努力下，一舉瓦解本件販毒集團，查獲我國陸上有始以來最大宗的海洛因毒品案。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼現場逮捕莊姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼雙獅地球標海洛因磚 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市檢警破獲史上最大海洛因毒品走私，共1172塊雙獅地球標，市價約50億元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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