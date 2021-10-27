新北女檢顏汝羽又暴走！諷法官「我會暈倒」　法院動作創史上首例

▲顏汝羽當庭譏諷法官。（圖／翻攝東吳大學法律學院網站）



記者陳俊宏／綜合報導

新北地檢署檢察官顏汝羽多次言行怪異，因逼被告認罪、罵律師白目，被送懲戒法院議處。不過，她又因出言諷刺法官，遭法院認言行失當，發函請檢方處置，這也是史上首例。對此，她坦承說這些話不對，但也解釋原因。

回顧顏汝羽的暴走史，她2018年偵辦一起竊盜案，聽到被告辯稱被4、5名警察圍住要求認罪，竟回「我從剛剛就覺得你謊話連篇」，並要求被告去指認警察瀆職，如果查無瀆職就要辦他誣告，意圖藉此迫使被告認罪。

同年，顏汝羽偵辦另起車禍案件時，也直接對當事人稱，員警就車禍鑑定當事人可否聲請覆議提供錯誤資訊，涉有瀆職罪嫌，要求當事人當庭具結，並表示如果是不實指控，恐有涉及誣告、偽證罪嫌。

▼顏汝羽任職於新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）



顏汝羽2020年還在臉書上點名某律師「真是白目」，文內所提「律師會編劇本給當事人，並且會教他們說詞及排演…」、「某律師白目到…」、「常常喜歡抱怨就讓妳紅」等，帶有嘲諷意味，並暗指某律師會指示教導當事人為不實陳述。檢評會認為顏汝羽違失情節重大，決議將她送懲戒法院議處。

而顏汝羽又被爆出譏諷法官，《自由時報》報導，事發於今年1月，她在庭上遭被告罵髒話，見法官緩頰竟酸說，「我會選在你的法庭上暈倒，因為我開這一庭真的很累」，還以「藍袍底下其實是白袍」，暗指法官不公。

法院認為顏汝羽言行失當，發函請檢方處置，而這也是史上首例。檢方則建議給顏「警告」，已轉送法務部檢察官人事審議委員會審議。

對此，顏汝羽坦承應更謹言慎行，說這些話不對。但她也解釋，當下遭被告罵後，胸口真的非常痛，才會說出「暈倒」；至於「藍袍底下其實是白袍」，是因一名竊盜案被告在法官當庭曉諭後改變說詞，她認為法官不應替被告答辯。