　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北女檢顏汝羽又暴走！諷法官「我會暈倒」　法院動作創史上首例

▲▼顏汝羽。（圖／取自東於大學法律學院網站）

▲顏汝羽當庭譏諷法官。（圖／翻攝東吳大學法律學院網站）

記者陳俊宏／綜合報導

新北地檢署檢察官顏汝羽多次言行怪異，因逼被告認罪、罵律師白目，被送懲戒法院議處。不過，她又因出言諷刺法官，遭法院認言行失當，發函請檢方處置，這也是史上首例。對此，她坦承說這些話不對，但也解釋原因。

回顧顏汝羽的暴走史，她2018年偵辦一起竊盜案，聽到被告辯稱被4、5名警察圍住要求認罪，竟回「我從剛剛就覺得你謊話連篇」，並要求被告去指認警察瀆職，如果查無瀆職就要辦他誣告，意圖藉此迫使被告認罪。

同年，顏汝羽偵辦另起車禍案件時，也直接對當事人稱，員警就車禍鑑定當事人可否聲請覆議提供錯誤資訊，涉有瀆職罪嫌，要求當事人當庭具結，並表示如果是不實指控，恐有涉及誣告、偽證罪嫌。

▼顏汝羽任職於新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）

顏汝羽2020年還在臉書上點名某律師「真是白目」，文內所提「律師會編劇本給當事人，並且會教他們說詞及排演…」、「某律師白目到…」、「常常喜歡抱怨就讓妳紅」等，帶有嘲諷意味，並暗指某律師會指示教導當事人為不實陳述。檢評會認為顏汝羽違失情節重大，決議將她送懲戒法院議處。

而顏汝羽又被爆出譏諷法官，《自由時報》報導，事發於今年1月，她在庭上遭被告罵髒話，見法官緩頰竟酸說，「我會選在你的法庭上暈倒，因為我開這一庭真的很累」，還以「藍袍底下其實是白袍」，暗指法官不公。

法院認為顏汝羽言行失當，發函請檢方處置，而這也是史上首例。檢方則建議給顏「警告」，已轉送法務部檢察官人事審議委員會審議。

對此，顏汝羽坦承應更謹言慎行，說這些話不對。但她也解釋，當下遭被告罵後，胸口真的非常痛，才會說出「暈倒」；至於「藍袍底下其實是白袍」，是因一名竊盜案被告在法官當庭曉諭後改變說詞，她認為法官不應替被告答辯。

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
62歲孔鏘暴瘦25kg「打完2劑莫德納」　醫生認出驚呼：從小
中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」
內衣女神「掰了阮經天」夜勾高壯男回家　曖昧畫面全被拍
王必勝爆不倫非特例　名醫偷吃「網友最震驚」是保膝大師
八點檔女星切了孩子爸！　與「已婚國標舞師」泡湯2.5小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市驚傳親兄弟分屍 　親姊問神：已不見了！監視器錄驚悚一幕

員警大外割扣她9小時不起訴　音樂女師：這齣荒謬戲還沒謝幕

新北女檢顏汝羽又暴走！諷法官「我會暈倒」　法院動作創史上首例

台鐵花東電氣化工程爆弊案！官員放水包商狠賺100萬　12人訊後交保

醬料龍頭富二代偷吃女副總　要求「XX給我綁好」鹹濕對話全被錄

掏空公司2億！台灣富士採購弊案風暴擴大　4涉案業者均50萬交保

北市姊弟戀兇殺！她遭勒斃、男友倒一旁　兒放學回家目睹

打完第二劑莫德納「頭暈暈」　貨車駕駛國道追撞聯結車

超商店員「眼眶破碎」斷6根肋骨！提醒戴口罩　遭恐怖男打到昏迷

兒子放學回家驚見媽媽身亡　男友倒一旁昏迷「遺留皮帶、美工刀」

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

北市驚傳親兄弟分屍 　親姊問神：已不見了！監視器錄驚悚一幕

員警大外割扣她9小時不起訴　音樂女師：這齣荒謬戲還沒謝幕

新北女檢顏汝羽又暴走！諷法官「我會暈倒」　法院動作創史上首例

台鐵花東電氣化工程爆弊案！官員放水包商狠賺100萬　12人訊後交保

醬料龍頭富二代偷吃女副總　要求「XX給我綁好」鹹濕對話全被錄

掏空公司2億！台灣富士採購弊案風暴擴大　4涉案業者均50萬交保

北市姊弟戀兇殺！她遭勒斃、男友倒一旁　兒放學回家目睹

打完第二劑莫德納「頭暈暈」　貨車駕駛國道追撞聯結車

超商店員「眼眶破碎」斷6根肋骨！提醒戴口罩　遭恐怖男打到昏迷

兒子放學回家驚見媽媽身亡　男友倒一旁昏迷「遺留皮帶、美工刀」

北海道路邊寫「10／17有大便」　在地人曝危險：看到快跑

佐佐木希爆年底離婚！　「4億豪宅取代贍養費」一次斷開渣夫

沒變美反而爛臉！皮膚科醫師曝「讓你白花錢」的3種美容保養品

開車丟菸蒂遭檢舉她問「初犯怎會罰5000」？網點破：肯定第3次了

內褲墊護墊防分泌物？　醫曝「4舉動超傷私密處」：小心下面癢爆

國、共齊聲不滿外長訪歐　涉外人士：吳釗燮如岳飛被12金牌召回

北市驚傳親兄弟分屍 　親姊問神：已不見了！監視器錄驚悚一幕

買蛤蜊送巴沙魚！399元火鍋吃到飽優惠連推1個月　每人可享買2送2

退化性關節炎　醫師破解8大迷思

員警大外割扣她9小時不起訴　音樂女師：這齣荒謬戲還沒謝幕

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

社會熱門新聞

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

超商店員提醒戴口罩被打　眼眶破裂、斷6根肋骨

台中男「跟女友吵架」氣到躲山裡　全身赤裸喝溪水活6天

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

兒子回家目睹母親亡　男友倒一旁「留皮帶、美工刀」

冥王林春雄獄中冒冷汗暴斃　家屬盼別解剖

北市1女陳屍住家疑遭勒斃　男友手腕刀傷送醫搶救

鑽手機APP平台漏洞　盜刷《天堂M》藍鑽逾3千萬

不爽被分手！小王傳「激戰音檔」嗆人夫：第一大龜公

即／三重15歲少女11樓墜落　命危急救中

苗栗檢舉王年賺200萬！罰款50%成獎金收案噴3倍

更多熱門

相關新聞

快訊／桃園地院法官蔡政佑偷拍電腦　判刑定讞

快訊／桃園地院法官蔡政佑偷拍電腦　判刑定讞

桃園地院男法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，竟偷拍曾女辦公室電腦螢幕，向院長檢舉。女法官提出妨害秘密罪告訴，蔡政佑一審遭判刑5月。案經上訴，高等法院21日宣判，高院仍認定蔡政佑有罪，判處有期徒刑5月，全案定讞。

奶嘴法官？考上司法官平均26歲！

奶嘴法官？考上司法官平均26歲！

即／張淑晶判8月定讞！　放鳥不現身「遭拘提到案了」

即／張淑晶判8月定讞！　放鳥不現身「遭拘提到案了」

亂象是官場文化不變的真相

亂象是官場文化不變的真相

他遭取締罵警「哭爸逆！很滾耶」　法官曝免罰理由

他遭取締罵警「哭爸逆！很滾耶」　法官曝免罰理由

關鍵字：

顏汝羽法官新北地檢署

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

可米小子隊長「罕提2離世成員」

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

「奇異博士」班奈狄克康柏拜區確診新冠！憔悴曝近況

超商店員提醒戴口罩被打　眼眶破裂、斷6根肋骨

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面