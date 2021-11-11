前房仲上網賣總統個資1000元！2年狂撈500萬「疑政府流出機密」

記者黃哲民／台北報導

前房仲業者蘇姓男子從2年前起，向全台各地仲介兜售民眾個人資料，只要透過第三方支付轉帳1000到3000元，就能直接上網查詢5到6筆屋主個資，檢調獲報後10日兵分19路展開大搜索，清查發現，蘇男提供的網路查詢資料，竟然包括總統個資，不排除大批資料來自政府公部門流出，新北地檢署昨依妨害電腦使用等罪諭令蘇男10萬元交保。

據了解，蘇男過去曾有妨害電腦使用罪相關前科，並一度遭到收押並判刑，但他並沒有悔改，持續靠著傳單、網路廣告等資訊，以亂槍打鳥的方式，隨機以LINE連繫全台各地的房仲同業，宣稱只要有需要查詢屋主等潛在買家資訊的，可以直接聯繫他。

▼新北地檢署諭令前房仲10萬元交保。（資料照／記者陳煥臣攝）



如果有房仲業者心動聯繫，就會接到蘇男指示，透過國內合法的第三方支付業者，只要轉帳1000元到3000元不等，就能取得1個特殊網址，藉由專屬帳號密碼，查詢5到6筆個資，犯罪情節與過去刑事局查獲的房仲「小白機」，依次性交易可獲得固定數量個資不同。

調查局資安站接獲情資後，報請新北地檢署指揮追查，發現蘇男靠著兜售他人個資，2年內已經海撈500萬元，花錢買個資的房仲則是遍及全台各處，專案小組10日首先針對新竹以北地區，兵分19路搜索並約談19人，其中蘇男坦承犯行，獲10萬元交保，其餘18名房仲則獲請回。

專案小組研判蘇男兜售的個資，並非來自駭客「暗網」，反而不排除是來自內政部等政府公部門，除持續追查包括總統等政府官員個資外洩管道外，也同步了解第三方支付業者是否有配合蘇男賺取不法暴利。