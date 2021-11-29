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爸媽注意！美式賣場「網購版黑五」進口巧虎尿布限時3天下殺＋隱藏折扣碼

▲▼滿意寶寶,美式賣場,輕巧褲。（圖／翻攝自好市多線上購物）

▲美式賣場線上購物11/29~12/1限時3天每箱現折100，加上冬季優惠折扣碼「22spota」滿5000折300，用來買尿布更划算。（圖／翻攝自好市多線上購物）

消費中心／綜合報導

一級幫巧虎安睡褲美式賣場網購版黑五限時3天下殺，搭配折扣碼「22spota」買尿布多折300

全台有寶寶的爸媽注意！巧虎安睡褲日前才搶先全台於好市多線上購物限量開賣，立刻就被選為好市多「網購版黑五」的主打折扣品，好市多線上購物從11/29開打，堪稱網購版的黑色購物節「Cyber Monday網購星期一」，提供網購才有的各種下殺優惠。

想試試日本製幫寶適一級幫巧虎安睡褲不用到處比價，好市多線上購物的CYBER MONDAY來臨，獨家與日本同步開賣，價格全年最殺，從今天起只有三天！就連美式賣場現場都買不到，眼尖消費者發現搭配好市多線上購物冬季優惠折扣碼「22spota」滿5000折300，用來買尿布更划算，一箱箱採購直接送到家，解救爸媽們的搬貨的辛勞。

▲▼滿意寶寶,美式賣場,輕巧褲。（圖／滿意寶寶提供）

▲許多家中有小小孩的爸媽在社交平台上發現幫寶適推出了深藍包裝的一級幫巧虎安睡褲，心裡已經浮現小寶貝看到巧虎尿布驚喜的樣子。（圖／翻攝自絕代雙Q粉絲團

全新上市一級幫巧虎安睡褲，網購版黑五限時3天趕快搶！

這款日本製的巧虎安睡褲是針對尿量變大的寶寶設計，主打「挑戰0漏尿」的優點，即使寶寶尿量大也能全面防護不滲漏，尺寸共有L、XL、XXL三種選擇。近期許多家中有小小孩的爸媽在社交平台上發現幫寶適推出了深藍包裝的日本製一級幫巧虎安睡褲，心裡已經浮現小寶貝看到巧虎尿布驚喜的樣子，也迫切想知道哪裡買?和怎樣買價格最划算。現在好市多「網購版黑五」正主打一級幫巧虎安睡褲折扣，11/29~12/1限時3天每箱現折100。眼尖消費者發現，結帳時輸入折扣碼「22spota」，只要買個2箱巧虎安睡褲，搭配1箱幫寶適一級幫紙尿褲，竟然可直接現折到500元。想入手的爸媽動作可要快！

▲▼滿意寶寶,美式賣場,輕巧褲。（圖／翻攝自好市多線上購物）

▲結帳時輸入折扣碼「22spota」，只要買個2箱巧虎安睡褲，搭配1箱幫寶適一級幫紙尿褲，竟然可直接現折到500元。（圖／翻攝自好市多線上購物。）

▲▼巧虎,美式賣場,輕巧褲。（圖／滿意寶寶提供）

▲日本才剛上市的全新幫寶適一級幫巧虎安睡褲竟然也在折扣行列，這款日本製的巧虎安睡褲是針對尿量變大的寶寶設計，主打「挑戰0漏尿」的優點。（圖／翻攝自護理師媽咪。凱薩琳 粉絲團

寶寶尿量變大時都靠「一級幫巧虎安睡褲」，網購版黑五限時3天錯過再等一年！

爸媽們在媽媽社團討論寶寶尿布如何不漏尿，尤其是2～5歲的小小孩因為尿量變大，有時出門在外、長途開車等不方便換尿布時，需要更舒適、吸收力好，不會造成紅屁屁，還有飽飽的腿庫也不勒等重點的尿布才行，希望寶寶不再漏尿可以解救床單和媽媽的辛勞。全新一級幫巧虎安睡褲針對尿量大的寶寶再升級，每片的體積更輕薄瞬吸，與其他夜用尿布較厚重相比更輕薄、透氣；360度全方位防漏完美貼合獨特S型曲線技術，不管半夜翻了多少圈，都可幫助防止雙腿和背部滲漏；與幫寶適其他同尺寸產品相比最高可達130%吸収力，相當於寶寶日間尿量的6倍之多，你還以為輕薄與透氣兩者之間有衝突？新款幫寶適一級幫巧虎安睡褲讓這些優點並存。

▲▼滿意寶寶,美式賣場,輕巧褲。（圖／滿意寶寶提供）

▲全新一級幫巧虎安睡褲針對尿量大的寶寶再升級，與其他夜用尿布較厚重相比更輕薄、透氣；360度全方位防漏完美貼合獨特S型曲線技術，不管半夜翻了多少圈，都可幫助防止雙腿和背部滲漏。（圖／翻攝自絕代雙Q粉絲團

美式賣場網購版黑五限時3天下殺，每箱折100，錯過再等一年

幫寶適一級幫巧虎安睡褲在外觀上加入寶寶喜歡的「虎神」超可愛，有網友說「巧虎褲很可愛，小孩超愛的」、「兒子看到還尖叫」、「尿布可愛真的會失心瘋」、「兒子睡前都會拿一級幫巧虎安睡褲說要穿，要巧虎陪他」、「自從小孩聽了我愛巧虎片尾曲後，家裡就得準備巧虎褲了」，不只改善漏尿狀況及兼顧大吸量和輕薄，可愛巧虎圖案更是擄獲台日小寶貝的心。

好市多線上購物11/29～12/1限時3天每箱現折100。結帳時輸入折扣碼「22spota」滿5000折300。這次只要簡單按按就可輕鬆購得，家中有小寶貝的爸媽們千萬不要錯過。

▲▼滿意寶寶,美式賣場,輕巧褲。（圖／滿意寶寶提供）

▲不只改善漏尿狀況及兼顧大吸量和輕薄，可愛巧虎圖案更是擄獲台日小寶貝的心。（圖／翻攝自護理師媽咪。凱薩琳 粉絲團

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巧虎安睡褲幫寶適美式賣場

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