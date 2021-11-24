美式賣場黑五瘋搶！史上最深折扣現場　驚見最「牆」寶寶網美打卡點

▲吸睛又可愛的哆啦Ａ夢彩箱，讓許多寶寶吵著要一起合照。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

去年黑五掀起媽媽瘋搶的哆啦A夢輕巧褲，這一年來網友們不停許願「希望今年黑五還會再出現，能夠有個超低折扣更好」、「今年黑5折扣出來了嗎」，敲碗這麼久，哆啦A夢輕巧褲黑五折扣終於來了，全新包裝與日本同步銷售，單箱現折120元更是有史以來最低折扣，讓家有嬰幼兒的爸媽一早衝到美式賣場現場排隊搶買，排隊媽媽興奮說：「一知道黑五有哆啦A夢輕巧褲的特價，一定要來補貨！」

去年一箱折110元，今年折扣加碼一箱折120元，折扣更深更便宜，折價消息一曝光，媽媽們超興奮紛紛在社團詢問現場狀況想衝一波，「請問汐止有嗎？」、「台中早上10點過去有看到，順手帶了一箱」、「可愛~北投有嗎?」，成功買到的媽媽大力推薦這款尿布很好用，「日本境內版穿起來透氣不悶熱」，趁著這波佛心抗漲折價快囤貨。每卡每個尺寸限購一箱，有個網友爸爸PO出一次購買兩箱L號尺寸，驕傲說「別問我為什麼你可以買兩箱」，Ｌ號尿布一箱132片，原價899元特價779元，一片就從6.8元降到不到6元!!! 買兩箱省了240元，樓主偷偷說「為了省錢，很厚臉皮的問其他人可不可以幫我結帳再到停車場交易」，網友們狂讚樓主「想出很厲害的辦法！」

▲12/22~12/28 美式賣場黑五推出滿意寶寶輕巧褲-哆啦Ａ夢日本境內版，限期超低折扣。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

在社團內除了討論折扣外，哆啦Ａ夢日本境內版輕巧褲好穿又可愛媽媽們超愛，寶寶穿了不漏尿也不會紅屁屁，現在有特價先買起來！可愛哆啦Ａ夢的彩色外箱更是讓現場媽媽和寶寶不斷拍照上傳洗版，美式賣場在黑五期間成為意外成為一個親子熱門打卡點。現場還有媽媽們特地帶著小孩去逛，說小孩看到吵著要跟可愛的哆啦Ａ夢彩箱合照，媽媽說「女兒超愛哆啦A夢指定要穿這款~好穿材質又好，可以一直買來穿」，「小孩自己選的尿布不買怎麼行」。

針對這次的黑五哆啦A夢輕巧褲折扣，去年也來補貨的消費者直呼「今年折扣更深！」一次買齊半年份才划算，提醒媽媽搶買要精打細算，建議半年買個4箱，2箱是目前的尺寸，另外2箱要買大一號，配合寶寶漸漸長大。但因為黑五期間限定一卡限購一箱，所以不少爸爸媽媽是全家正附卡、家庭卡通通出動，就是為了一次買好買滿，趁民生物資齊漲，尿布消耗量大，優惠期間跨尺寸買起來。

▲今年最後一檔促銷價，爸媽們省錢搶購，跨尺寸帶兩箱買好買滿。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

年底已經花很多錢，因此這次美式賣場黑五折扣特別有感，各種類別商品的折扣都比往年更深外，有嬰幼童家庭必備的尿布不但沒有漲價，甚至「順應民情」祭出更深的折價價格，比起沒有折扣時省上數百元，就算天氣溼冷現場還要排隊，擋不住媽媽們都想買到便宜又好用的日本境內版尿布，直呼「這個價錢CP值很好！」