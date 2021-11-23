　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場黑五購物節第二天　限量黑標必搶懶人包看這篇

▲▼ 美式賣場黑五購物節第二天 限量黑標必搶懶人包看這篇 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲黑五第二天美式賣場一開門，民眾即衝入店內瘋搶黑標夯品。在這一周掛上黑標的價格，就是全年最低限定價不囉嗦。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／綜合報導

好市多超狂黑五購物節（Black Friday）第二天！實際走訪內湖店於汐止店，人潮雖不如首日，但本日推出全年最低限定價多樣女性超愛的優惠商品，讓場內的民眾驚喜連連。懂規則的消費者必鎖定店內黑五限定促銷標牌商品瘋狂掃貨。即便有一卡限購的限制，會員們早就想好攜家帶眷備好N張會員卡，將必備的用品趁這一波買足。現場許多明星商品貨架前圍繞許多選貨高手，趁低價為家人選購的民眾更是拍照拍不停手機打不停，包括直立式無霜冷凍櫃、玻璃隨身瓶、每年黑五必搶翻的好自在液體衛生棉、哈日族必買風倍清織物除菌消臭噴霧、瑜珈墊、甫進場就被網友包圍的草本洗潤髮品牌Herbal Essences等夯物，民眾直呼：「不買對不起自己。」

TCL 272公升直立式無霜冷凍櫃: 原價14,499 折價2,500 折後11,999，每卡限購一組
24K黃金結婚套組 金彩一生: 原價171,999 折價14,000 折後157,999，每卡限購一組
TCL 65吋 MINI LED QLED智能聯網顯示器: 原價48,999 折價10,000 折後38,999，每卡限購一組


▲▼ 美式賣場黑五購物節第二天 限量黑標必搶懶人包看這篇 。（圖／網友提供請勿翻攝）

黑五限定限量好自在液體衛生棉特規組：原價599 折價160 折後439

▲▼ 美式賣場黑五購物節第二天 限量黑標必搶懶人包看這篇 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼ 美式賣場黑五購物節第二天 限量黑標必搶懶人包看這篇 。（圖／網友提供請勿翻攝）

每年黑五賣翻的好自在液體衛生棉，是第四年入榜黑五的超人氣商品，女孩們每次經期遇上高「流量」的時候，那股棉棉的悶濕感讓人一整天都很心煩，好自在液體衛生棉主打黑洞般的吸收孔可將流量快速吸到底層! 網友們口碑相傳「怎麼用了感覺經血變少!? 其實經血都被鎖在底部啦」 「用過就回不去了！吸後還是超薄不悶」這次黑五賣場直接推出超值驚喜限定優惠組，24公分與27公分一起買，原價599折扣160折後439，會員直呼很有誠意，遠遠即看到走道區擠滿人搶購，女性會員們忙著囤貨，店員還沒補貨完，許多消費者直接圍住店員虎視眈眈搶買。

連續兩年黑五上榜超人氣日本風倍清織物除菌消臭噴霧：原價459 折價120 折後339

▲▼ 美式賣場黑五購物節第二天 限量黑標必搶懶人包看這篇 。（圖／網友提供請勿翻攝）

現場看到店員不停補貨的就是哈日族愛買的風倍清織物除菌消臭噴霧，會造成搶購的原因有網友分享，以前去日本在藥妝店必買的風倍清織物除菌消臭噴霧，最被熱推正是他超有感的消臭力，外加上現在特別需要的除菌抗菌效果，只要是布製品都噴一噴就好，懶人福音。無法出國後到美式賣場也買得到，難得遇到黑五購物節的特惠價，折扣真的省超多，愛用者紛紛趁機囤貨並表示：「沾滿燒肉味的衣物、吸滿味道的地毯只要噴一噴臭味就不見、尤其變冷後外套圍巾真的超需要。」黑五限時折扣可說是全年最低價，錯過就沒了！

國外賣到翻，台灣美式賣場首次引進，英國Herbal Essences洗髮精：原價629 折價150 折後479

▲▼ 美式賣場黑五購物節第二天 限量黑標必搶懶人包看這篇 。（圖／網友提供請勿翻攝）

可別以為黑五購物節就只有這些老面孔，內行人才知道，好康社團討論度高的草本洗髮品牌Herbal Essences在黑五購物節於美式賣場上架，更是榮獲英國皇家植物園認證的天然草本洗髮品牌，許多留學生或國外華僑回國必帶這款洗劑，主打無矽靈、天然草本配方，包裝上標示90%的成分都是天然的，更有愛用者表示，超適合自己這種頭皮敏感、容易紅腫及長痘痘的族群，黑五折扣單件即有折價，而且售完為止，必須人手一組先拿再說。而也有愛用者驚喜發現: 「之前都找代購買，好市多賣得價格太划算了！」

GARDEN LITES 冷凍菠菜起司蛋白塔 20入: 原價539 折價130 折後409
LOLE TPE 瑜珈墊含彈力帶: 原價615 折價120 折後495

▲▼ 美式賣場黑五購物節第二天 限量黑標必搶懶人包看這篇 。（圖／網友提供請勿翻攝）

好市多黑五折扣深必搶特價品包括黃金、家電、生活必要消費品。價格居高不下的貴金屬，許多人抱著理財心態，趁著黑色購物節折扣下手，比起在銀樓、專櫃買更划算。
你的黑五戰利品買了嗎？全台14家美式賣場黑五購物節同步開跑，每日推出限定超殺特價品，熱銷品天天補貨上架，消費者想搶黑五折扣特價品快筆記有哪些好買，進場搶買時別錯過熱賣的好自在液體衛生棉、風倍清織物除菌消臭噴霧、草本洗潤髮品牌Herbal Essences等商品，錯過今年特惠價格就要等明年囉！

▲▼ 美式賣場黑五購物節第二天 限量黑標必搶懶人包看這篇 。（圖／網友提供請勿翻攝）

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
快訊／謝和弦偷吃莉婭遭Keanna求償　最終判決出爐
好市多「女性限定神物」優惠超殺！男友也幫搶　千人認證：很好用
支持隊伍被逆轉！　球迷拿刀狂丟敵對球員受傷
生命遭威脅「iPhone救命6招」！　無聲報警定位、一鍵錄音
這國家確診急遽下降！　專家找到原因了
校花女兒寒假不回台灣了！　余皓然失落曝2原因：這2年太亂
北韓女兵軍中實錄曝光！　慘淪長官洩慾玩具

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時1周買爆！好市多黑色購物節「這天」開跑　五倍券也能用

優惠碼快收下！漢堡王限時3天「免費送堡」　門市買、線上訂通通有

美式賣場黑五購物節第二天　限量黑標必搶懶人包看這篇

氣候變化大　熱水器調到厭世！櫻花「四季溫」用大數據自動調節最適水溫

鹽酥雞當正餐！張文綺身材不走山、全靠這杯茶

明天開吃！麥當勞連35天「雞塊、冰炫風加1元多1件」　加碼4大優惠

好市多黑五第2天「最新優惠夯品」曝！一表看13品項下殺6折價

天冷發威！好市多黑五第2天民眾狂擠「這區」　秒殺羽絨被悄補貨

保障店員安全！OKmart宣布「大夜班採文宣宣導防疫措施」

爆紅液體衛生棉、黃金來了！好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

優惠碼快收下！漢堡王限時3天「免費送堡」　門市買、線上訂通通有

美式賣場黑五購物節第二天　限量黑標必搶懶人包看這篇

氣候變化大　熱水器調到厭世！櫻花「四季溫」用大數據自動調節最適水溫

鹽酥雞當正餐！張文綺身材不走山、全靠這杯茶

明天開吃！麥當勞連35天「雞塊、冰炫風加1元多1件」　加碼4大優惠

好市多黑五第2天「最新優惠夯品」曝！一表看13品項下殺6折價

天冷發威！好市多黑五第2天民眾狂擠「這區」　秒殺羽絨被悄補貨

保障店員安全！OKmart宣布「大夜班採文宣宣導防疫措施」

爆紅液體衛生棉、黃金來了！好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

日向幻の柑橘酸滋味　東森購物限定！台灣限定！

太陽挺過馬刺「逆襲」取13連勝　強碰籃網、勇士挑戰隊史最長連勝

她「LINE置頂自己」揭神級功用　網讚：比行事曆、iCloud好用

終止連3升！新台幣收盤貶值 2.6分　收在27.809元

Skoda Karoq改款最新預告曝光　新車色、新鋁圈質感更佳！

進入職場應該擺脫的2種學生思維：愛提問、降身價都不是好習慣

癡等不到國民黨版修憲草案　管碧玲批藍違背承諾

「丹麥先生x台灣太太」爆婚變！感情史被挖出：見第3面就登記

不捨流浪狗被虐待　馬國賢為愛犬發聲籲領養者：真心對待生命

「遠東被罰」看陸對台政策　唐永紅：明確要求「選邊站隊」

正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館掉包：拿去配冥婚

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

消費熱門新聞

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

好市多黑五第2天「最新優惠夯品」曝！

黑五Herbal Essences成新亮點　

年底聚餐多　網推隨手一動作除菌又消臭

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

張文綺身材不走山、全靠這杯茶

好市多黑色購物節第2天民眾狂擠「這區」

好市多「黑五首日」精選商品先看！

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光！

好市多「黑五限定」第2彈下殺品搶先看

全台首間素蔬食超商300款餐點吃到爽

萊爾布宣布不再提醒未戴口罩之民眾

更多熱門

相關新聞

黑五Herbal Essences成新亮點　

黑五Herbal Essences成新亮點　

美式賣場黑色購物節祭出百樣折扣商品，激起民眾強烈購物慾，想知道有哪些新下殺折扣又熱賣的商品，除了高單價的家電、精品折扣深外，大多民眾表示：「想買便宜的生活用品比較實際！」現場直擊今年剛引進的Herbal Essences髮品，第一次加入黑五特價中，意外成為新亮點，就連員工都驚嘆這款有點強。 

靠一支「布納哈本威士忌」拯救愛情

靠一支「布納哈本威士忌」拯救愛情

好市多黑色購物節全門市營業時間曝

好市多黑色購物節全門市營業時間曝

美國來的「禦寒聖品」美式賣場爆好評！

美國來的「禦寒聖品」美式賣場爆好評！

好市多「2021黑色購物節」日期曝光！

好市多「2021黑色購物節」日期曝光！

關鍵字：

黑五購物節美式賣場Herbal Essences

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面