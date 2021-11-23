美式賣場黑五購物節第二天　限量黑標必搶懶人包看這篇

▲黑五第二天美式賣場一開門，民眾即衝入店內瘋搶黑標夯品。在這一周掛上黑標的價格，就是全年最低限定價不囉嗦。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／綜合報導

好市多超狂黑五購物節（Black Friday）第二天！實際走訪內湖店於汐止店，人潮雖不如首日，但本日推出全年最低限定價多樣女性超愛的優惠商品，讓場內的民眾驚喜連連。懂規則的消費者必鎖定店內黑五限定促銷標牌商品瘋狂掃貨。即便有一卡限購的限制，會員們早就想好攜家帶眷備好N張會員卡，將必備的用品趁這一波買足。現場許多明星商品貨架前圍繞許多選貨高手，趁低價為家人選購的民眾更是拍照拍不停手機打不停，包括直立式無霜冷凍櫃、玻璃隨身瓶、每年黑五必搶翻的好自在液體衛生棉、哈日族必買風倍清織物除菌消臭噴霧、瑜珈墊、甫進場就被網友包圍的草本洗潤髮品牌Herbal Essences等夯物，民眾直呼：「不買對不起自己。」



TCL 272公升直立式無霜冷凍櫃: 原價14,499 折價2,500 折後11,999，每卡限購一組

24K黃金結婚套組 金彩一生: 原價171,999 折價14,000 折後157,999，每卡限購一組

TCL 65吋 MINI LED QLED智能聯網顯示器: 原價48,999 折價10,000 折後38,999，每卡限購一組





黑五限定限量好自在液體衛生棉特規組：原價599 折價160 折後439









每年黑五賣翻的好自在液體衛生棉，是第四年入榜黑五的超人氣商品，女孩們每次經期遇上高「流量」的時候，那股棉棉的悶濕感讓人一整天都很心煩，好自在液體衛生棉主打黑洞般的吸收孔可將流量快速吸到底層! 網友們口碑相傳「怎麼用了感覺經血變少!? 其實經血都被鎖在底部啦」 「用過就回不去了！吸後還是超薄不悶」這次黑五賣場直接推出超值驚喜限定優惠組，24公分與27公分一起買，原價599折扣160折後439，會員直呼很有誠意，遠遠即看到走道區擠滿人搶購，女性會員們忙著囤貨，店員還沒補貨完，許多消費者直接圍住店員虎視眈眈搶買。



連續兩年黑五上榜超人氣日本風倍清織物除菌消臭噴霧：原價459 折價120 折後339





現場看到店員不停補貨的就是哈日族愛買的風倍清織物除菌消臭噴霧，會造成搶購的原因有網友分享，以前去日本在藥妝店必買的風倍清織物除菌消臭噴霧，最被熱推正是他超有感的消臭力，外加上現在特別需要的除菌抗菌效果，只要是布製品都噴一噴就好，懶人福音。無法出國後到美式賣場也買得到，難得遇到黑五購物節的特惠價，折扣真的省超多，愛用者紛紛趁機囤貨並表示：「沾滿燒肉味的衣物、吸滿味道的地毯只要噴一噴臭味就不見、尤其變冷後外套圍巾真的超需要。」黑五限時折扣可說是全年最低價，錯過就沒了！

國外賣到翻，台灣美式賣場首次引進，英國Herbal Essences洗髮精：原價629 折價150 折後479





可別以為黑五購物節就只有這些老面孔，內行人才知道，好康社團討論度高的草本洗髮品牌Herbal Essences在黑五購物節於美式賣場上架，更是榮獲英國皇家植物園認證的天然草本洗髮品牌，許多留學生或國外華僑回國必帶這款洗劑，主打無矽靈、天然草本配方，包裝上標示90%的成分都是天然的，更有愛用者表示，超適合自己這種頭皮敏感、容易紅腫及長痘痘的族群，黑五折扣單件即有折價，而且售完為止，必須人手一組先拿再說。而也有愛用者驚喜發現: 「之前都找代購買，好市多賣得價格太划算了！」

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好市多黑五折扣深必搶特價品包括黃金、家電、生活必要消費品。價格居高不下的貴金屬，許多人抱著理財心態，趁著黑色購物節折扣下手，比起在銀樓、專櫃買更划算。

你的黑五戰利品買了嗎？全台14家美式賣場黑五購物節同步開跑，每日推出限定超殺特價品，熱銷品天天補貨上架，消費者想搶黑五折扣特價品快筆記有哪些好買，進場搶買時別錯過熱賣的好自在液體衛生棉、風倍清織物除菌消臭噴霧、草本洗潤髮品牌Herbal Essences等商品，錯過今年特惠價格就要等明年囉！