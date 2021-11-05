幫寶適雙11開搶！momo購物、PChome兩平台「比拚最強好康」爸媽成最大贏家

▲天天換穿、大量消耗的尿布，許多家庭都會趁著雙11優惠期間囤貨。（圖／資料照，下同。）

消費中心／綜合報導

一年一度的雙11即將到來，民眾早就迫不及待要迎接各大品牌推出的超殺優惠，尤其是家有嫩嬰的爸爸媽媽，隨時摩拳擦掌準備下單買爆育兒用品，像是天天換穿、大量消耗的尿布，許多家庭都會趁著雙11優惠期間囤貨。尿布界的人氣品牌幫寶適，一直以高品質又舒適的產品深得爸媽信賴喜愛，今年同樣不負眾望祭出了超強雙11優惠，momo購物平台推出價格下殺，堪比全年最低價的破盤價，消費滿額再享滿額折扣，買愈多愈划算；PChome祭出折扣搭配超限量贈品，只要買指定品項除了低價折扣之外，還送小朋友最愛的Rody玩具，給孩子用的玩的一次全部搞定，有需要的爸媽務必鎖定兩大網購平台限時折扣活動搶便宜。

▲▼幫寶適一直是最受歡迎的尿布品牌之一，許多家長磨拳擦掌準備搶購幫寶適雙11優惠。



幫寶適尿布的透氣材質、瞬吸技術和舒適合身的包覆設計，讓寶寶舒服透氣，遠離紅屁屁困擾，難怪成為許多爸媽最愛的育嬰神器。尤其日本製的一級幫系列，更是許多日本婦產院No.1指定尿布，推薦理由是360度透氣，整件尿布都看得到滿滿透氣孔；親膚材質不只透氣還很柔軟，呵護寶寶細嫩肌膚，無乳膠、無芳香劑、無防腐劑更讓爸媽能夠很放心。另外今年新上市的幫寶適清新幫系列，強調透氣輕薄，柔軟彈力腰圍、不易起坨特性，更能陪伴好動大寶寶舒適成長，也是今年爸媽們雙11囤貨鎖定的人氣商品。

▲新上市的幫寶適清新幫系列，強調透氣輕薄，柔軟彈力腰圍、不易起坨特性，更能陪伴好動大寶寶舒適成長，也是今年爸媽們雙11囤貨鎖定的人氣商品。

寶寶每天都要更換好幾片尿布，累積下來開銷相當驚人，精打細算的爸媽們當然要四處比價，一旦找到最優惠的通路能囤多少就囤多少，不過電商雙11活動讓爸媽們不用再麻煩到處找，滑開手機就能盡情掃貨。幫寶適在momo購物、PChome兩大網購平台推出雙11超優惠折扣，momo購物挑戰幫寶適明星商品全年最低價，一級幫黏貼型六箱組5,999元，單片價格最低只要6.9元起；一級幫拉拉褲也有六箱組3,699元，單片價最低6.7元起，都是年度最低價；一級幫系列更有滿額折扣，買5,999元折600元、滿8,999元折1,000元、滿11,111再送一箱一級幫拉拉褲，真的是買愈多賺愈多！另一款人氣商品幫寶適清新幫則是單箱下殺77折起、買3箱再折180元；還沒體驗過清新幫的爸爸媽媽可以把握折扣機會下單選購！

▲寶寶每天都要更換好幾片尿布，累積下來開銷相當驚人，精打細算的爸媽們當然要四處比價，一旦找到最優惠的通路能囤多少就囤多少。

PChome則是推出折扣優惠搭配限量玩具，一級幫系列限時73折起，買黏貼型指定2箱限時再送Rody廚具組或鋼琴玩具2選1；買一級幫拉拉褲指定2箱則限時再送Rody工具桌玩具或玩具背包組2選1；超萌贈品讓爸媽直呼「每一款都想要！」而且消費滿$11,111還再送1,111P幣！另外幫寶適清新幫系列則是單箱下殺77折起，買2箱再折100元；PChome下單綁定Pi拍錢包付款，筆筆再回饋10% P幣。



▲▼PChome推出折扣優惠搭配限量玩具，買黏貼型指定2箱限時再送Rody廚具組或鋼琴玩具2選1；買拉拉褲指定2箱則限時再送Rody工具桌玩具或玩具背包組2選1。



幫寶適結合熱門電商平台推出雙11限時活動，超殺特價守護爸媽的荷包，囤貨愈多省愈多，不必頂著寒風冒雨出門，網路下單免扛、免搬，在家等著尿布送上門，育兒也能這麼划算輕鬆。

▼幫寶適結合熱門電商平台推出雙11限時活動，超殺特價守護爸媽的荷包。



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