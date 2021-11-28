強度近大陸冷氣團！這天急凍「北台灣剩10度」　上班日出門要帶傘

▲29日全台各地或多或少都有下雨的機會。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

今（28日）東北季風稍減弱，但各地普遍有降雨情形出現。中央氣象局表示，明（29日）全台各地或多或少都有下雨的機會，而到了周三至周四（12月1日、12日2日）清晨，冷空氣影響會更為明顯，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，高溫也會下降。氣象專家吳德榮也提醒，冷空氣會持續影響到周六（12月4日），北台灣平地不排除有10度低溫出現。

氣象局指出，29日天氣持續受到南方雲系北移的影響，台灣附近水氣偏多，各地或多或少都有下雨的機會，其中以東半部及南部地區的降雨情況會比較明顯，宜花地區有局部大雨發生的機率，中部以北地區則以雲多偶有局部、零星的降雨為主，外出活動建議攜帶雨具備用；溫度方面，西半部高溫25到27度，東半部約23、24度，至於各地低溫在19至22度。

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▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

到了周二（30日）鋒面通過接著冷空氣南下，氣象局目前資料顯示冷空氣強度接近大陸冷氣團，北台灣白天溫度不升反降，天氣轉冷，其他地方下半天後也有冷的感覺；北部及東半部白天有局部短暫雨，晚上開始水氣減少，天氣轉乾，中南部為多雲到晴。

氣象局透露，周三至周四清晨，冷空氣影響較明顯，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，高溫也會下降；周四白天至周六冷空氣稍減弱，白天氣溫稍回升，不過早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣少，各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨。

▲週二強冷空氣來襲，溫度明顯下降。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局提醒，冷空氣影響的這段期間，由於水氣偏乾，夜晚清晨可能有輻射冷卻作用，預計中部以北及宜蘭地區低溫12至14度，其他地區15至17度，局部空曠地區溫度會更低一些，請大家務必做好保暖工作。吳德榮也提到，北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至會降得更低。

氣象局表示，下週日（12月5日）冷空氣進一步減弱，西半部地區要留意日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨；12月6日至8日各地早晚仍然偏冷涼，中南部地區需注意日夜溫差；東半部及大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。



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