今明略回溫！週二強冷空氣再殺到　「連凍三天」北部探13度

記者許維寧／台北報導

中央氣象局預報員葉致均表示，今天（11/28）受到南方雲系影響台灣附近水氣仍多，除了東半部、恆春半島有局部短暫雨外，南部、北部、中部山區也持續有局部短暫雨發生，中部平地也有零星降雨。氣象局提醒，今天基隆北海岸、宜蘭下有局部大雨發生機率，氣象局也持續針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報。

▲氣象局表示週二再轉冷，冷空氣強度直逼大陸冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）



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此外，葉致均也說，今天東北季風稍微減弱、各地氣溫回升，西半部白天高溫可來到25至27度，東半部則為23至24度，但早晚低溫仍僅有18至20度，早晚仍較涼。

葉致均分析，今、明（11/29）兩天均為東北季風減弱、各地氣溫稍微回升，但須留意受到南方雲系影響，北中南山區仍有局部短暫雨發生，其中東半部、恆春半島仍有較明顯的局部短暫雨。但明顯的天氣變化落在本週二（11/30），屆時鋒面通過外冷空氣也將南下，強度逼近「大陸冷氣團」，一早北部、東北部就會明顯降溫，由於這波冷空氣較強，屆時各地都會有感降溫。

葉致均說，週二開始受鋒面通過影響，北部和東北部有局部短暫雨，初期較為偏溼冷。但週二下半天鋒面通過隨即轉乾冷，週三開始轉為乾冷模式，北部至東部整天偏冷，預計低溫僅有13至15度、中南部則為早晚偏冷低溫則在16至17度間。另外，各地受輻射冷卻影響，週三、週四（12/1、12/2）清晨最冷，桃竹苗等近山區有機會下探11至12度。

葉致均談到，週四白天開始冷空氣才會減弱，白天氣溫可稍微回升，但早晚各地仍篇冷，尤其中南部須留意日夜溫差大。除此之外，週四開始水氣少至本週六（12/4）各地多雲到晴，僅大台北、東半部有零星短暫雨。