大台北雨彈狂瀉「3縣市大雨特報」　放晴＋回暖時間點出爐！

▲北台灣天氣濕涼。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日依然受到東北季風影響，北部、東半部天氣濕涼，不過到了下半天大環境水氣減少，中南部天氣開始轉晴，北部則是降雨逐漸趨緩。明後兩天天氣回暖，西半部時晴時雨。下週二鋒面通過，緊接著入夜後冷氣團南下，到周四各地天氣都較涼冷。

中央氣象局持續針對新北、基隆、宜蘭發布大雨特報。臉書專頁天氣風險貼文指出，今天仍受東北風影響，下半天環境水氣逐漸減少，中南部天氣將由昨天的陰有零星短暫陣雨轉為多雲到陰，偶爾可見陽光。

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▲三縣市大雨特報。（圖／氣象局）

北部雖然目前還是陰雨的天氣，但到了下午降雨將會逐漸趨緩，不過迎風面北海岸至東北角、新北山區以及宜蘭花蓮仍然是持續陰雨的天氣，要留意局部較大雨勢。

而明天到下周一，高壓迅速東移至日、韓一帶，台灣轉為偏東風環境，迎風面東半部維持陰雨天氣，西半部時晴時雨，山區受到地形的影響，下雨的情形會比平地來得明顯一些。氣溫方面，北部高溫可回升至24-26度，中南部差異不大27-29度，早晚感受上還是偏涼，日夜溫差較大。

▲▼北、東降雨較多。（圖／氣象局）

目前模式預報下周二凌晨鋒面快速掠過，主要影響北部及東部，有短時較大雨勢發生機會，不過到了晚上後方的乾冷空氣會逐漸移入，除了迎風面北部、東北部還是雲量稍多以外，新竹以南會轉為穩定多雲到晴的天氣。到週三受乾空氣影響，除了宜蘭雲量仍稍多以外，雙北地區也會有太陽露臉。

這波乾冷空氣較強，下周二晚間溫度逐漸下降，越晚越冷，晚間至清晨各地低溫可能都可以來到13-16度左右，下周三開始明顯受冷空氣影響，北部全天偏冷，約在14-16度，中南部高溫22-24度，日夜溫差大，尤其夜晚到清晨局部地區可能有明顯的輻射冷卻作用發生，溫度感受會更冷。