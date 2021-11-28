冷空氣週二到「恐冷到週末」　夜間北台灣局部探10度！降雪機率曝

記者許維寧／台北報導

今天（11/28）東北季風減弱，台灣附近環境轉為偏東風。天氣風險公司表示，最近幾天受到南方水氣影響，除了迎風面北部、東北部有持續性降雨外，中南部雲量也相對較多且有局部短暫雨發生。預估今天水氣仍然會持續影響各地，明天開始慢慢減緩。

▲氣象單位預測週二起冷空氣再南下，北台灣局部空曠地區可能下探10度。（圖／記者林敬旻攝）



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天氣風險公司提醒，由於環境為偏東風，東半部迎風面地區降雨仍然明顯而持續，水氣偏多的狀況預估週二（11/30）會獲得改善。

另外，天氣風險公司分析，週二晨間至上午將有鋒面快速通過台灣，北部、東半部地區及中部山區將陸續有短暫陣雨發生，隨後東北季風南下帶來乾冷空氣，中南部地區將一掃過去幾天的陰霾，轉為晴空萬里的好天氣，北部、東半部因位處迎風面，雲量仍偏多，預估到週三（12/1）才逐漸撥雲見日。但須留意氣溫也會一路下滑，冷空氣有機會達大陸冷氣團等級。

天氣風險公司表示，預估下週二晚間北部、宜蘭低溫即下探14至15度，局部空曠地區會再更低，中南部、花東地區的內陸郊區、縱谷地帶也會有14至16度左右低溫出現。這波乾冷空氣持續時間長，預估要到週六白天才有明顯回溫。夜間將有輻射冷卻發生，中部至北部部份空曠地區不排除有10度低溫出現，白天高溫則可達20度以上，日夜溫差大提醒民眾注意。

另外，中央氣象局也說明，週二下半天鋒面通過隨即轉乾冷，週三開始轉為乾冷模式，北部至東部整天偏冷，預計低溫僅有13至15度、中南部則為早晚偏冷低溫則在16至17度間。另外，各地受輻射冷卻影響，週三、週四（12/1、12/2）清晨最冷，桃竹苗等近山區有機會下探11至12度。但預計該波冷空氣僅週二時水氣較多，但此時正值降溫過程，因此預計3000公尺以上高山降雪機率不高，但民眾若要上山，還是可能遇上道路結冰、霧淞等自然現象，提醒民眾留意。