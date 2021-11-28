3縣市大雨　「一大波強冷空氣」南衝！連4天探10度時間曝

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近有許多水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周二鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下；周三至周六早晚氣溫降得非常低，北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低。

中央氣象局今天（28日）清晨對基隆市、新北市、宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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氣象局也對16縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，今、周一東北季風稍減弱，北台灣氣溫回升，西半部高溫25到27度，東半部約23、24度，各地低溫在18至20度；南方雲系北移，台灣附近水氣增多，除東半部及恆春半島降雨範圍廣容易有短暫雨外，南部、北部地區及中部山區也有局部短暫雨，中部平地則是雲多偶有零星降雨，東北部及東部地區雨勢較大，基隆北海岸及宜蘭並有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，周二鋒面通過接著冷空氣南下，目前資料顯示冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團間，北台灣白天溫度不升反降，天氣轉冷，其他地方入夜後也有冷的感覺；北部及東半部地區白天有局部短暫雨，晚上開始水氣減少，天氣轉乾，中南部為多雲到晴。

▼周二先濕冷再轉乾冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）



氣象局表示，周三至周四清晨冷空氣影響加上有機會出現輻射冷卻效應，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；水氣少，各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨。

氣象局指出，周四白天起至周六冷空氣減弱，不過早晚仍偏冷，白天氣溫稍回升，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，大台北及東半部地區有零星短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今起東北季風減弱，南方有中層雲北移，氣溫略升，北海岸、大台北東側、東半部有局部雨，西半部多雲，中南部有局部零星飄雨的機率，山區較明顯；周一西半部晴時多雲、東半部偶局部短暫雨，北台舒適、中南微熱，各地早晚涼。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，原分成兩股南下的冷空氣已合併成一大波，影響持續至周六；周二鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台先轉濕冷、晚再轉乾冷，北台灣平地最低氣溫遽降至攝氏13度左右，應注意！其他地區氣溫亦逐漸下降。

吳德榮提醒，周三至周六乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲、白天氣溫逐日緩升，在陽光下或不覺冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，要注意氣溫劇烈變化調適穿著，北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率（氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義）。