坐下來穩民心！鼓勵警巡簽超商「就地用餐」　提升見警率守治安

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

近期社會治安事件頻傳，屏東傳出超商店員挖眼案、桃園一名男子日前更因被勸戴口罩，竟失控暴走刺死超商大夜店員。為防止類案再生，花蓮分局規劃「巡邏補給站」，鼓勵員警在巡邏簽到的同時，也可在超商內坐下飲食、補充體力，並透過此做法提高見警率，安定民心，起到一兼二顧之效。

▲花蓮分局規劃「巡邏補給站」，鼓勵員警巡簽超商時入內飲食，提升見警率。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

過去員警外出巡邏執勤時，若真有用餐需求，還得躲躲藏藏，就怕遭到有心人士錄影上傳、影響警方形象；但近日社會案件頻傳，超商店員更屢屢遭到攻擊，甚至桃園一名大夜店員更無辜遭刺殺殞命。花蓮分局為兼顧治安及同仁肚子，規劃「巡邏補給站」，鼓勵同仁巡簽超商時能夠光明正大入內用餐。

花蓮警分局分局長郝心誠表示，透過支持巡邏勤務警察同仁於超商巡簽時，若肚子餓或口渴，都可以安心的在店內簡單用餐或飲用咖啡補充體力，尤其在寒冷的深夜時段，巡邏員警不僅能在超商稍作休息，更是直接提升見警率的好方法。民眾隨時可以在與生活息息相關的超商遇到警察，不僅讓店員放心，也讓遊客們感到安心。

花蓮警分局也表示，若超商店員遇到不理性顧客以言語挑釁，甚至動手動腳等脫序或暴力行為時，除保持適當安全距離外，另請立即撥打110，警方獲報後會以最快的速度趕往現場。