新店寶高智慧產業園區　獲公共工程金質獎建築類特優

▲五星級新店寶高智慧產業園區。（圖／新北經發局提供）

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行政院公共工程委員會揭曉第21屆公共工程金質獎得獎名單，這屆參選件數又創歷年新高，共計88件工程參選，58件得獎，包括特優7件、優等21件及佳作30件，其中近期招商成績亮眼的新店寶高智慧產業園區，獲得建築類特優工程的殊榮。

新北市經發局長何怡明表示，為因應中美貿易大戰造成台商回流帶動產業空間需求迫切的情形，新北市政府結合中央及地方預算達41億元，由統包團隊根基營造、兆弘機電及華興聯合建築師事務所共同興建「寶高智慧產業園區」，以高科技、智慧及環境保育為園區規劃主軸，並嚴格管控工程品質及進度。

目前園區落成後，可以看見隨四季種植的植栽及綠覆、挑高氣派的五星級大廳及多功能國際會議廳、各種智慧化設備、全生命週期BIM智慧建築管理系統，成就新北市政府20年來第一座自建的五星級智慧產業園區。

此外，寶高智慧產業園區已成功吸引鴻海、華電聯網、美商太陽鳥等代表性廠商研發團隊進駐，從招商成果觀察，國內製造業型態逐漸著重研發，預計創造128億元年產值及9600個就業機會。而目前正同步進行二期園區的開發商甄選，未來園區面積擴增後為9公頃多，將以打造堅實產業空間，以及兼具生產、生活及生態園區環境為規畫主軸，以吸引優質廠商及研發人員進駐園區。