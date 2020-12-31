嘉義縣第一座斜張橋　蒜頭大橋獲公共工程金質獎



▲▼蒜頭大橋榮獲第20屆公共工程金質獎 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院公共工程委員會辦理金質獎選拔，規劃工程品質管理、進度管理、品質耐久性與維護管理、節能減碳、防災與安全、環境保育及創新科技等指標，本次繼榮獲嘉義縣政府首次「公共工程金安獎」外，蒜頭大橋榮獲縣府首座「公共工程金質獎」，並獲委員肯定為「優等」。

金質獎是國內公共工程品質的最高指標，有工程界「奧斯卡」之稱，本次嘉縣府雙金獲獎實屬難得可貴，顯示縣府執行公共工程施工品質已獲委員肯定，藉此大幅提升縣內公共工程品質及視野，帶動縣內公共工程追求品質提升的風氣。

縣道157線蒜頭大橋道路總改善長度達1公里，橋樑拓寬為16公尺，深河槽處將採用斜張橋形式跨越，全長165公尺不落墩，橋塔高度約為73公尺，為嘉義縣第一座斜張橋，且在施工過程具有高空作業、臨水作業等施工挑戰性橋梁。

本次工程除確保工進如期之外，如何提升並確保工程品質，以降低後續維護管理作業，擇定具有斜張橋施工經驗廠商，實屬重要，故工程招標採用最有利標，更特別著重在工程技術及規劃項目配比加重，以評選最具有專業技術施工團隊。

為確保工程品質，更責成廠商導入空拍巡檢、螺栓索力檢測等作業，並要求施工廠商應以品質優先，工進如期為首要目標，此外，考量鋼橋及吊索後續維護管理困難，本案更導入全台首創後置型遠端監控索力檢測系統，藉由即時傳輸檢測數據，確保橋梁結構安全，並提供預警成效，以確保民眾行車安全。

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