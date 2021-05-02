中興新村荷花怒放衍生交通亂象　警加強車流疏導取締違規

▲中興新村荷花盛開，警方呼籲用路人賞花應注意交通安全。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

春天百花齊放，近日中興新村牌樓兩旁荷花盛開，又適逢勞動節和周休二日，天氣晴朗，民眾呼朋引伴來賞花，但也不時出現任意橫越馬路、違規停車等亂象，威脅交通安全；警方除進行疏導專案勤務，也宣導民眾確實遵守交通安全規則，以維護中興新村周邊地區交通順暢和民眾生命財產安全。

南投近期可謂遍地開花，合歡山高山杜鵑周周吸引大量人車塞爆台14甲線和武嶺周邊停車場，中興新村的荷花也不惶多讓：從省府路進入中興新村大門牌樓，每天一早就湧入大批攝影愛好者和賞花人潮，加上中興圓環周邊常有舉辦活動，車流量也相當可觀。

▲中興新村荷花盛開，警方呼籲用路人賞花應注意交通安全。（圖／民眾提供）

中興警分局指出，有少部分民眾貪圖一時方便，任意橫越馬路、違規停車，造成用路人的危險；為因應假日賞花人潮、車潮，已針對該路段規劃疏導專案勤務，將加強交通疏導。

▲中興新村荷花盛開，警方呼籲用路人賞花應注意交通安全。（圖／民眾提供）

中興警分局長黃念生呼籲行人應依規定行走行人穿越道、不闖越車道行走，駕駛人和行人皆須共同遵守規範，確保路口通行安全與順暢，才是防止交通事故發生的良方。



►輕鬆打掃不費力 維持30分鐘強勁吸力



►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能



►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃 空拍照卻超美



►驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園 他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警



►翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡 專家初判：百年內產物



►水位下降奇景！ 南投帖比倫峽谷心形岩、蛙形石浮現

