情侶夜遊自撞…23歲女友爆頭亡！「試管3次才生下」爸接死訊心碎

記者戴若涵／新北報導

新北市五股區2020年7月間發生一起死亡車禍！24歲黃姓男子開車載女友前往觀音山夜遊，卻在下山途中自撞路邊石階翻車，車頂幾乎被削掉一半，女友當場爆頭慘死，至於黃男則是頭部重創，日前新北地方法院依過失致死罪將黃男判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

回顧整起事發經過，24歲黃男2020年7月12日晚間8時20分開車載著23歲黃姓女友，沿五股區民義路二段從觀音山下山時，不料，他跨越雙黃線超車後，先是自撞右側石階，接著整台車翻覆，直直衝進山壁與電線桿的夾縫之中，強烈的撞擊力道削掉一半的車頂，黃男與女友雙雙受困車內。

▲坐在副駕駛座上的黃女當場死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

警消人員獲報到場，隨即以破壞器材協助2人脫困，發現黃女頭顱破裂、明顯死亡，黃男則是受有頭部撕裂傷、髖骨骨折、顱內出血等傷勢陷入昏迷，緊急將人送往林口長庚醫院救治。

黃女家屬前往現場認屍時，忍不住痛哭失聲，一度連站都站不穩。據了解，黃女是父母歷經3次試管療程辛苦生下的，為家中獨生女，她念完輔大資管系後，再遠赴波士頓東北大學進修，黃父到殯儀館相驗遺體時，失魂落魄地坐在一旁，口中還喃喃念著女兒的名字，畫面令人相當鼻酸。

▲黃父相驗時淚崩。（資料圖／記者陳以昇攝）

事後黃男被依過失致死罪嫌起訴，新北地方法院審理後指出，車輛行經坡路時黃男本應該減速慢行，且做隨時停車的準備，但他卻沒有注意，沒有減速就貿然直行，導致自撞路邊石階翻車，讓女友受有顱腦損傷致中樞神經衰竭，當場死亡，最後依照過失死罪判刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。