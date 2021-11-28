沉睡800年！秘魯出土完好木乃伊　全身蜷縮被捆「雙手掩面」

記者陳宛貞／綜合外電報導

秘魯首都利馬附近出土一具保存完好的木乃伊，初判至少有800年歷史。這具遺骸被以繩索綑綁，屈膝蜷縮身體，雙手舉起遮掩臉部，與當時的墓葬文化有關，考古學家將進一步確認其生活的年代。

綜合《路透社》、《衛報》報導，考古學家在秘魯首都利馬東部郊區的地下墓穴中發現這具木乃伊，來自15世紀印加帝國崛起以前，性別尚不清楚，周圍的祭品包括鍋具、陶器、裝有蔬菜殘留物的葫蘆和石器。

▲▼ 秘魯出土800年前木乃伊。（圖／Universidad Nacional Mayor de San Marcos）

參與挖掘工作的秘魯聖馬爾科斯大學（UNMSM）考古學家盧納（Pieter Van Dalen Luna）26日說明，這具木乃伊是當時居住在安地斯高地的居民遺骸，「主要特徵是全身被繩子捆住，雙手蒙住臉部。這是當地墓葬文化的一部分」，將以放射性碳定年法更精準測定年代。

秘魯是旅遊勝地馬丘比丘（Machu Picchu）所在地，擁有數百座考古遺跡，來自500年前印加帝國前後發展的文明。印加帝國當時統治南美洲部分地區，範圍包括現今的厄瓜多南部、哥倫比亞至智利中部。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast