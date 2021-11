秘魯北部規模7.5強震災況曝　逾200座房屋受損、75座完全震垮

▲秘魯28日清晨發生規模7.5強震,200座房屋受損、75座完全震垮。(圖/路透,下同)

記者張寧倢/編譯

秘魯北部偏遠的亞馬遜地區28日清晨5時52分發生規模7.5地震,遠至位於中部的首都利馬(Lima)都有感,造成當地75座房屋完全被摧毀、220座房屋受損,所幸並無人員死亡報告。網路曝光影片可見民宅陽台強烈搖晃,泳池裡的水被震到溢出,樹木花叢也隨之左右搖擺,拍攝者被嚇得不斷驚呼。

7.4 magnitude quake from a different angle in Peru this morning Nov28th #Peru #earthquake #peruearthquake pic.twitter.com/G4AOnPJaei