7-11招牌多出「紅糖果」謎樣符號！　網驚呼長知識：新型態服務

▲特定門市的招牌下方有紅糖果符號。（圖／翻攝自7-11全家 各超商新品資訊共享）



記者黃可昀／綜合報導

有些7-11門市近期在招牌上加裝新符號，除了原本的廁所、餐飲服務標誌，下方還多出從未見過的「紅色糖果」符號，不禁讓人好奇是什麼意思，在臉書吸引眾多網友討論。

原PO在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發問，她日前路過桃園龍潭一間小7，發現招牌長得和其他門市不一樣，博客來圖示旁邊還有一個「紅色糖果」符號，馬上拍下來問其他網友這符號代表什麼？

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網友紛紛猜測，「扭蛋機嗎」、「糖果專櫃」、「我覺得是那應該是加熱服務（看似糖果圖案其實是便當盒）」、「零食嗎」、「會不會是有投錢轉糖果的機器」、「這在龍潭哪裡？想知道」、「官網查到的同華門市服務項目，應該是糖果屋」、「新型態的糖果店」。

▲7-11糖果屋轉轉糖果。（圖／翻攝自Big 7 博源門市）



據了解，這符號代表該門市有「轉轉糖果」機台，店內設有像是扭蛋機的小型機台，販售糖果、巧克力等零食，一杯售價99元，目前只有限定門市有轉轉糖果，可利用7-11電子地圖系統查詢有販售的門市，從左欄勾選「糖果屋」進行查詢。原PO路過的那家就屬於桃園龍潭的「同華門市」，為龍潭區唯一設有轉轉糖果服務的門市。