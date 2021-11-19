「高速直插」C200慘死！檢問：願意和解嗎？　騎士父沈默未回

▲屏東地檢署 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋山海豚灣7-11前18日發生王姓大學生騎乘大型重機騎士高速撞上從停車場駛出的白色賓士C200，連人帶車直接插進賓士後擋風玻璃內送醫不治；枋寮警方今(19)日報請檢察官驗屍，檢方曾詢問死者家屬是否願意和賓士駕駛和解，大學生騎士的父親也未做回應。檢方也依過失致死罪，傳訊自洪姓賓士車駕駛到地檢署接受調查。

▲車禍現場。(資料照片)

王姓大學生騎乘大型重型機車進行環島旅行，昨天下午14時23分許，途經屏東縣枋山鄉台一線454.9南下公里處也就是枋山海豚灣7-11前迴轉路口，撞上要穿越路口北上返回高雄的洪姓男子駕駛的白色C200自小客車，造成機車直接插在小客車車窗，當場OHCA，送醫不治。

枋寮警方報請檢察官今天下午驗屍，據悉檢察官會同法醫下午驗屍，發現騎士內臟幾乎全碎、頭部也受到重擊死亡。

陪同驗屍的王姓大學生的父親在旁不發一語，檢察官低聲詢問王父是否會願意和自賓士車駕駛和解，王父則未回應。

據悉，由於網路熱烈討論王姓大學生當時車速不慢，但為了解事故發生的真正原因，檢察官指示警方加強調閱事故周圍監視系統外，也設法找到更多目擊民眾，以釐清案情。