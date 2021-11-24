限時3天！7-11咖啡飲品「6杯75折」　星巴克限定5款買1送1

▲7-11將在11/26至11/28祭出線上、門市咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

本週碰上黑五購物節，加上統一獅隊勇奪2021年下半球季冠軍，同時也拿下隊史第15座季冠軍，7-11門市、線上就祭出限時3天CITY咖啡飲品優惠，其中線上共有超過40多種咖啡飲品「任選同品項6件75折」；星巴克則是推出特定品項「買1送1」優惠，活動還剩下3天，咖啡控可要把握機會了。

本次優惠期間為11/26至11/28，7-11門市的部分，CITY全系列「第2件5折」，其他品項像是大亨堡、現蒸地瓜、泡麵、冰品等超過300項指定商品也有第2件5折優惠，單筆消費滿600元，搭配聯邦、玉山、永豐信用卡結帳直接折100元。

OPEN POINT行動隨時取同步祭出指定CITY飲品組合優惠，像是CITY CAFE中杯以上美式咖啡或拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY PRIMA精品美式咖啡(冰/熱)、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY CAFE冰燕麥拿鐵(中杯/大杯)、CITY CAFE阿華田脆酷摩卡咖啡(冰/熱)、CITY TEA現萃茶統一布丁純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)等超過40種品項，任選同品項組合享「6件75折」。

星巴克即日起至11/26推出「特定品項買1送1」，期間上午11點起至晚上8點，星禮程會員到店購買鹹焦糖風味那堤、蜂蜜風味那堤、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶那堤共5款飲品，2杯相同容量、口味、冰熱一致的指定飲料，其中1杯由星巴克招待。

▲星巴克「特定品項買1送1」只到11/26。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

提醒民眾，此活動針對星禮程會員，需「全額」以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付才可回饋，每人至多買2送2，優惠品項依各門市現貨為主，不包含典藏系列咖啡，部分門市不提供此優惠服務。

另外，針對即將來臨的11／25感恩節，星巴克當天也加碼「全品項第2杯半價」，活動當日購買大杯飲料，即可獲贈全品項大杯飲料的半價優惠券小白單，兌換期限到11／28，優惠品項依各門市現貨為準。