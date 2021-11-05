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【廣編】節慶開跑第一槍！海尼根聖誕星潮罐7-11獨家上市

▲全球啤酒領導品牌海尼根強勢推出聖誕星潮罐，即日起於全台7-11獨家限量販售。（圖／海尼根提供）

▲全球啤酒領導品牌海尼根強勢推出聖誕星潮罐，即日起於全台7-11獨家限量販售。（圖／海尼根提供）

圖、文／海尼根提供

疫情趨緩、餐飲解禁加上五倍券助攻，宅在家悶壞了的民眾摩拳擦掌、準備迎接各式聚會、出遊，更有不少人已默默關注起各款聖誕商品！全球啤酒領導品牌海尼根強勢推出「聖誕星潮罐」，質感包裝、節慶感UP，於全台7-11統一超商獨家限量販售。同步還有折扣與雙11點數雙倍贈等多重優惠等你參與！

快衝！海尼根經典聖誕星潮罐小七獨家上市，售完即止

全球啤酒領導品牌海尼根歷年推出的特殊罐裝往往是吸引大批粉絲搶購珍藏的商品，今年在全台7-11統一超商獨家上市、搶先推出的「聖誕星潮罐」更是難得將海尼根經典的整體瓶身都換上新裝，並用海尼根文字鑲綴聖誕禮物圖騰，無論是餐桌擺飾、聖誕布置、聚會暢飲、甚至交換禮物，都能增添濃濃的節慶幸福感！

雙11折扣、集點雙重優惠！儀式感輕鬆打造，聰明消費趁現在

11月起倒數迎接聖誕，聚會的場合變多了，打造質感派對、製造氛圍、跑趴帶什麼最瞎趴？跟著海尼根走就對了！配合節慶，11/8-11/30凡購買海尼根經典330ml、海尼根經典500ml聖誕星潮罐、海尼根經典710ml，以及海尼根0.0零酒精330ml，即享3件92折的優惠；海尼根Silver星銀啤酒500ml另有2件83折！另逢11月，歡慶雙11！11/5 00:00起至11/22 23:39止，憑購買海尼根全品項之發票登錄集點，還可享限時點數雙倍計算，超優惠加價兌換海尼根與韓國戶外精品、輕量露營專家Helinox攜手推出的露營商品！滿滿好康優惠，居家外出都能輕鬆打造過節的儀式感。詳細活動內容以活動網站及海尼根官方LINE帳號公告為主。

【禁止酒駕 未滿十八歲請勿飲酒】

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

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關鍵字：

海尼根7-11雙11優惠

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