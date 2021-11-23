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女友深夜想吃小7「隱藏美食」　他跑10間才買到...結局超狠

▲▼網紅卡特曾介紹過這款蜜糖地瓜。（圖／翻攝自YouTube卡特）

▲網紅卡特曾在影片中介紹過這款蜜糖地瓜。（圖／翻攝自YouTube卡特）

記者陳怡靜／綜合報導

超商時常和各式品牌聯名，推出新口味商品，每每推出總能引領風潮。近日一名男網友透露，女友深夜突然指定想吃7-11這款「隱藏版美食」，沒想到連續撲空好幾次，直到第十間才終於買到，立刻引發熱議，網友們紛紛笑虧，「下一位兄弟不知道要找幾家才有」。

一名男網友在TikTok發布一支以「關於女朋友想吃最近很紅的蜜糖地瓜」為題的影片，他表示，女友很想吃小7的蜜糖地瓜，於是二話不說馬上出門，怎料卻接連撲空，忍不住苦嘆：「拜託一下啦！」所幸皇天不負苦心人，終於在第十間順利找到，立刻搜刮架上所有蜜糖地瓜。

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▲▼蜜糖地瓜。（圖／翻攝自TikTok／@hao888881）

▲原PO表示，女友深夜突然想吃蜜糖地瓜。（圖／翻攝自TikTok／@hao888881）

影片一出，也讓網友們議論紛紛，「確認過眼神，是真男人」、「跑七間+1.....不知道在紅啥，根本沒那麼神」、「我找到兇手了，難怪我也買不到」、「男朋友就是要找這種的」，也有人笑回，「使命必達好男人，願下一位兄弟能找到」，原PO也打趣的說，「希望下一個兄弟第十一間才找到，這樣我心裡好過一點」。

▲▼蜜糖地瓜。（圖／翻攝自TikTok／@hao888881）

▲原PO搜刮了架上全部的蜜糖地瓜。（圖／翻攝自TikTok／@hao888881）

事實上，這款「日本7PREMIUM蜜糖地瓜」已經發行有一段時間，選用日本國產地瓜，並裹上麥芽糖衣，口感十分香脆，不過也因為進口的緣故，單包售價109元並不便宜，許多網友直呼，「蜜糖地瓜好想吃，可是好貴」、「蜜糖地瓜真的超讚，當初看到價錢嚇死，但吃下去絕對不後悔」。

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