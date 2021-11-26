深圳無人駕駛地鐵12月開行　移除駕駛室乘客可前後體驗隧道穿梭感

▲深圳地鐵20號線移除駕駛室，乘客可透過前後玻璃體驗穿梭隧道感。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

深圳地鐵20號線正進行空載試跑，預計12月底開通運行。作為深圳首條「無人駕駛」（自動駕駛）的地鐵線路，該路線列車移除駕駛室，使乘客可以在車廂頭尾直接欣賞列車穿梭隧道的場景，是大陸《城市軌道交通全自動運行系統建設指南》分級中，等級最高的goa4（無需人工干預）層級。

▲廣西南寧地鐵5號線。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，深圳地鐵工作人員表示，20號線列車無需司機值守，可以自動喚醒、自動發車、精準停車，還可以當「醫生」進行自助和自動檢測。此外，列車還具備障礙物檢測、車輛輔助防撞、端牆防撞、脫軌檢測等安全保障功能。

值得注意的是，廣西南寧地鐵首條「無人駕駛」5號線一期工程也將於12月開通，該路線正線全長20.2公里，均為地下線，共設17座車站，被定位為生態宜居線，藉此展現南寧生態宜居城市特色。

▲北京燕房線是大陸首條開通的自動駕駛地鐵線。（圖／CFP）

據了解，大陸目前約有7條自動駕駛地鐵線路。最早開通的北京燕房線位於房山區，開通線路包括14.4公里高架含9座車站，設計時速為每小時80公里，採用的全自動運行系統技術達到城市軌道交通列車運行自動化水平的最高等級（goa4）。

▲北京燕房線文創車廂。（圖／CFP）

公開資訊顯示，大陸目前規劃及在建的無人駕駛地鐵線路達40條。至2023年止，將有19座城市40條全自動運行線路，共計約1200公里。其中，西安地鐵8號線、10號線一期、15號線一期都將採用全自動運行系統goa4標準建設；蘇州軌道交通5號線一期工程通車後將和南京地鐵7號線成為江蘇首兩條無人駕駛地鐵線。