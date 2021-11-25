深圳發現特有種巨腹蟹　生長於溪流雄性腹部寬大無銳三角形

▲廣州中山大學研究團隊發現特有種深圳巨腹蟹。（圖／翻攝深圳晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州中山大學生命科學學院研究團隊受深圳市生態環境局和野生動植物保護管理處委託，進行為期兩年的野外調查，首次將蝦蟹類作為重點調查內容之一。調查發現，一個以深圳命名的新種「深圳巨腹蟹（Megapleonum shenzhen）」，填補當地山溪大型水生無脊椎動物多樣性的研究空白。

《深圳晚報》報導，深圳巨腹蟹僅見於深圳排牙山、羅屋田水庫和馬巒山等地海拔100公尺左右的溪流中。由於在深圳周邊山區的後續調查一直沒有發現深圳巨腹蟹，目前可以認為該種是深圳特有物種。

中山大學生命科學學院項目負責人表示，該屬最顯著的特徵是其雄性的腹部寬大，而不是其他淡水蟹屬中常見的銳三角形，「深圳巨腹蟹在外觀上雖然與鵝皇嶂巨腹蟹相似，但作為重要分類學指標的雄性第一腹肢的形態與鵝凰嶂巨腹蟹有很大差別，DNA的分析結果也佐證了深圳巨腹蟹是一個獨立物種。」

該項目研究團隊黃超博士和毛思穎研究員在最新一期動物學研究國際期刊（Zoological Studies）上發表關於深圳山溪甲殼綱十足類（蝦蟹類）的研究文章。文章除介紹深圳山溪十足類動物多樣性，也正式發表深圳巨腹蟹（Megapleonum shenzhen）的發現。