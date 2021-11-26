深圳跨境電商巨頭墨燦倒閉　供應商上門討款驚見「人去樓空」

▲深圳知名跨境電商墨燦公司倒閉，供應商前往該公司所在地催討欠款。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

深圳一家知名跨境電商巨頭墨燦突然宣布倒閉，不少供應商得知消息後紛紛趕往墨燦深圳分公司討要款項，不過，到場後才發現，墨燦深圳分公司已人去樓空。據了解，目前仍然有部分供應商前往墨燦公司集結，有位供應商私下透露，墨燦公司此前還在催他快點發貨，1小時後竟收到墨燦公司倒閉的消息。

▲墨燦深圳分公司承諾會付給供應商欠款。（圖／翻攝微博）

據了解，墨燦深圳是上海墨燦網絡科技有限公司旗下的一間分公司，為大陸排名前十的跨境電商平台之一，主要經營服裝、成衣買賣，在廣州及佛山有不少工廠都是依靠墨燦營生，廣州十三行的服飾店、配件製造商都是墨燦的供應商。

外界分析，這次墨燦分公司倒閉和亞馬遜封停關聯帳號有直接關係。根據亞馬遜公司規定，一個人或一間公司只能擁有一個帳戶，不過，不少大陸跨境電商商家為擴大營業規模，冒著風險用同一個主體註冊不同帳號。

一些大型跨境電商公司甚至擁有上千個帳號。最後，因為某間公司帳號出現侵權、售假、刷單等問題，導致帳號被查，使得部分公司數十年的心血毀於一旦，公司也被迫倒閉關停。

▲墨燦深圳分公司倒閉後，供應商在社群上互相傳遞資訊。（圖／翻攝微博）

據了解，跨境電商平台VOVA於2021年10月傳出欠薪事件，隨後公司開始大量裁員，雖然該公司對供應商做出會還欠款的承諾，但幾天後，該公司所在的綠地商務大廈已人去樓空。VOVA倒閉後，廣州的一家電商平台樂貝也宣布倒閉。

VOVA前員工透露，VOVA和墨燦、廣州樂貝是同一個老闆。在跨境電商中，公司以jjshouse、Airycloth、floryday、florydeals、airydress、azazie等不同的名稱經營，也有部分VOVA前員工向外界證實，當初和VOVA簽訂勞雇合約時，簽約對象便是墨燦公司。