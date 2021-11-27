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德國東南部醫療崩潰！軍機送重症病患到西部　1天7.6萬確診

▲▼一名新冠重症冠狀病毒病 (COVID-19) 患者抵達德國，被抬上救護車。（圖／路透）

▲一名新冠重症冠狀病毒病 (COVID-19) 患者抵達明斯特/奧斯納布呂克機場，被抬上救護車。（圖／路透）

文／中央社

德國今天出動一架軍機將需要重症照護的COVID-19病患轉送到疫情比較輕微地區，這是前所未有的作法。在嚴重的第4波疫情衝擊下，醫院病房已人滿為患。

德國空軍發言人說，一架有特殊裝備的空中巴士310 醫療運輸機，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重的巴伐利亞邦（Bavaria）梅明根（Memmingen）起飛，前往西部的明斯特/奧斯納布呂克（Muenster/Osnabrueck）機場。

根據疫情爆發較早時期制定的應變計畫，不堪負荷的各醫院加護病房正將病患轉送到仍有重症收治能力的醫院。

第4波疫情來勢洶洶，歐盟人口第一大國德國的南部和東南部首當其衝。

▲▼一名新冠重症冠狀病毒病 (COVID-19) 患者抵達德國，被抬上救護車。（圖／路透）

▲一名新冠重症冠狀病毒病 (COVID-19) 患者抵達明斯特/奧斯納布呂克機場，被抬上救護車。（圖／路透）

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）對記者說：「情況非常嚴重，尤甚於疫情爆發以來任何時期。」他同時呼籲德國聯邦制度下的地方當局，加強封鎖措施。

國防部發言人表示，今天起飛的運輸機有6個重症照護床位，首次飛行會滿載，同時還有其他飛機待命中。

德國染疫病故人數，已在本週首次突破10萬人大關，每日新增病例數也不斷刷新紀錄。

德國衛生部轄下羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）今天通報，過去24小時內新增7萬6414例病例，每 10萬人的7天發病率達438.2人，雙雙創下新高。

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