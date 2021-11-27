籲「四個不同意」不忘推薦林靜儀　蔡英文：她當選選區生育率提高

▲蔡英文南下台中參加社會力公投說明會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底公投，民進黨「四個不同意，台灣更有力」社會力公投說明會27日在台中市舉行，中部地區超過185個百工百業社團與會力挺，身兼民進黨主席的總統蔡英文說，公投攸關國家路線、台灣生存，拜託大家投下「四個不同意」，另也稱讚台中市第二選區立委補選候選人林靜儀是最強人選，並開玩笑說：「林靜儀如果當選立委，我相信中二選區的生育率一定會大大提高。

民進黨舉行台中場社會力公投說明會，來自新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣等縣市地區185個百工百業社團、超過兩千位的幹部與會，另包含總統府資政沈國榮、李茂盛、劉昭惠、王茂雄、國策顧問湯文萬、施朝賢、陳永昌、黃奕睿、游萬豐、謝世英、何黎星、陳義丕、新境界文教基金會副董事長洪耀福、立法委員何欣純、莊競程、以及台中市第二選區立委補選候選人林靜儀、基進黨前立委陳柏惟、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、台中榮總總院長陳適安等人出席。

蔡英文會中說，很多人說她是台灣隊長，可是台灣隊長，沒有隊友也是不行的，感謝所有台灣隊的隊友，大家一起努力，才有今天防疫的成果，靠大家的努力；2020年的總統選舉，到現在，還來不及跟各位謝票，今天跟各位謝票，也告訴各位，2020年大家做了一個正確的選擇，讓國家路線正確，可以安定發展，下個月12月18日的公投，拜託大家做出正確選擇，「四個不同意，台灣更有力」，好不好？

蔡英文說，這次公投，對台灣的未來，關係很大。這不是政黨之爭，也不是藍綠之爭，是攸關台灣能源轉型能不能繼續推、電力供給是不是充足來因應經濟發展的需求、國際經貿布局可不可以突破困境，可以加入重要區域經濟整合，跟民主發展能不能更優質，這些都是對台灣生存來講很重要的議題。

蔡英文還說，再拜託大家一件事，就是中二選區補選，最強候選人林靜儀醫師，要給靜儀最大的溫暖、鼓勵，讓她取得這次補選的勝利。選舉跟公投一樣重要，公投是為了國家未來路線，選舉是要選出好的人才，來執行各種政策、國家任務，所以在中二選區，「在這個當下，我想你們都跟我一樣的想法，最好的候選人就是林靜儀醫師。林靜儀如果當選立委，我相信中二選區的生育率一定會大大提高。」

立法院副院長蔡其昌表示，2018年選舉邊開票邊投票的狀況，罵最兇的就是國民黨，現在又想公投綁大選，根本是「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」；至於「重啟核四」，連國民黨執政的縣市首長都反對，因為核廢料沒辦法處理，加上核四廠位在地震帶，民進黨沒辦法承擔核能帶給台灣的風險，所以不同意。

蔡其昌表示，大家都想要新鮮的空氣，所以蔡政府主張「以氣換煤」，桃園的第三天然氣接收站是馬政府時代的政策，民進黨也為了兼顧保護藻礁，從國民黨執政規劃的232公頃縮小成23公頃，而國民黨一方面要改善空污，一方面又阻擋天然氣的興建，所以不同意「三接遷移」，這是為了吸好空氣而投票；最後，台灣是一個靠貿易的國家，做生意有來有往，而蔡政府也依照國際標準，嚴格把關，美牛開放九年沒有任何食安問題，國民黨「一手開放美牛，一手反對美豬」，根本毫無邏輯，就是在做政治鬥爭，為了搞壞台美關係、破壞台灣信用，所以我們一樣不同意。