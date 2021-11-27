　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲「四個不同意」不忘推薦林靜儀　蔡英文：她當選選區生育率提高

▲▼民進黨 蔡英文 台中公投說明會社會力。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文南下台中參加社會力公投說明會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底公投，民進黨「四個不同意，台灣更有力」社會力公投說明會27日在台中市舉行，中部地區超過185個百工百業社團與會力挺，身兼民進黨主席的總統蔡英文說，公投攸關國家路線、台灣生存，拜託大家投下「四個不同意」，另也稱讚台中市第二選區立委補選候選人林靜儀是最強人選，並開玩笑說：「林靜儀如果當選立委，我相信中二選區的生育率一定會大大提高。

民進黨舉行台中場社會力公投說明會，來自新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣等縣市地區185個百工百業社團、超過兩千位的幹部與會，另包含總統府資政沈國榮、李茂盛、劉昭惠、王茂雄、國策顧問湯文萬、施朝賢、陳永昌、黃奕睿、游萬豐、謝世英、何黎星、陳義丕、新境界文教基金會副董事長洪耀福、立法委員何欣純、莊競程、以及台中市第二選區立委補選候選人林靜儀、基進黨前立委陳柏惟、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、台中榮總總院長陳適安等人出席。

蔡英文會中說，很多人說她是台灣隊長，可是台灣隊長，沒有隊友也是不行的，感謝所有台灣隊的隊友，大家一起努力，才有今天防疫的成果，靠大家的努力；2020年的總統選舉，到現在，還來不及跟各位謝票，今天跟各位謝票，也告訴各位，2020年大家做了一個正確的選擇，讓國家路線正確，可以安定發展，下個月12月18日的公投，拜託大家做出正確選擇，「四個不同意，台灣更有力」，好不好？

蔡英文說，這次公投，對台灣的未來，關係很大。這不是政黨之爭，也不是藍綠之爭，是攸關台灣能源轉型能不能繼續推、電力供給是不是充足來因應經濟發展的需求、國際經貿布局可不可以突破困境，可以加入重要區域經濟整合，跟民主發展能不能更優質，這些都是對台灣生存來講很重要的議題。

蔡英文還說，再拜託大家一件事，就是中二選區補選，最強候選人林靜儀醫師，要給靜儀最大的溫暖、鼓勵，讓她取得這次補選的勝利。選舉跟公投一樣重要，公投是為了國家未來路線，選舉是要選出好的人才，來執行各種政策、國家任務，所以在中二選區，「在這個當下，我想你們都跟我一樣的想法，最好的候選人就是林靜儀醫師。林靜儀如果當選立委，我相信中二選區的生育率一定會大大提高。」

立法院副院長蔡其昌表示，2018年選舉邊開票邊投票的狀況，罵最兇的就是國民黨，現在又想公投綁大選，根本是「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」；至於「重啟核四」，連國民黨執政的縣市首長都反對，因為核廢料沒辦法處理，加上核四廠位在地震帶，民進黨沒辦法承擔核能帶給台灣的風險，所以不同意。

蔡其昌表示，大家都想要新鮮的空氣，所以蔡政府主張「以氣換煤」，桃園的第三天然氣接收站是馬政府時代的政策，民進黨也為了兼顧保護藻礁，從國民黨執政規劃的232公頃縮小成23公頃，而國民黨一方面要改善空污，一方面又阻擋天然氣的興建，所以不同意「三接遷移」，這是為了吸好空氣而投票；最後，台灣是一個靠貿易的國家，做生意有來有往，而蔡政府也依照國際標準，嚴格把關，美牛開放九年沒有任何食安問題，國民黨「一手開放美牛，一手反對美豬」，根本毫無邏輯，就是在做政治鬥爭，為了搞壞台美關係、破壞台灣信用，所以我們一樣不同意。

▲▼民進黨 蔡英文 台中公投說明會社會力。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨 蔡英文 台中公投說明會社會力。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨 蔡英文 台中公投說明會社會力。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨 蔡英文 台中公投說明會社會力。（圖／民進黨提供）

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
港《時代革命》奪金馬！全場拍手10秒　導演哽咽喊話
德保拉好投MVP！詹子賢岳東華背靠背開轟　兄弟奪台灣大賽首勝
台北跨年首波卡司曝光了！　《木曜4超玩》擔任主持人
金馬紅毯5帥出爐　超養眼男星「模特兒身材」霸氣壓全場
「沾醬熱量TOP10」曝光　第一名竟不是沙茶
金馬獎／入圍大贏家《濁水漂流》首拿獎！奪最佳改編劇本
金馬紅毯5美出爐！她「全身透視」最辣
金馬首獎開出！《月老》先開胡
白靈「半邊全裸」背後露蛋！3句繁體字網嗨翻
老公找應召妹還玩自拍　人妻見親密裸照崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

波羅的海三國10人訪團　28日上午抵達台

籲「四個不同意」不忘推薦林靜儀　蔡英文：她當選選區生育率提高

T1職籃歷史性首戰　首顆進球台啤英熊士東投進了

批綠營曲解反萊豬為反美豬　民眾黨：對美豬失信心反傷台美關係

新變異株「Omicron」來勢洶洶　何志偉宣布暫停受理春節回台陳情

蔡壁如斷言「2022蔣萬安贏定了」　蔣：扮演好自己的角色

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

快訊／蕭美琴父親蕭清芬過世！　賴坤成發臉書：節哀

父逝今火化！侯友宜「捧父親遺照」送最後一程　家屬低調無公祭

賴清德出席南投公投說明會　「美豬符合安全標準」：當然能進口

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

騎士不滿被按喇叭竟「急煞攔車」　狂踹自家車洩憤...路人全看傻眼

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

波羅的海三國10人訪團　28日上午抵達台

籲「四個不同意」不忘推薦林靜儀　蔡英文：她當選選區生育率提高

T1職籃歷史性首戰　首顆進球台啤英熊士東投進了

批綠營曲解反萊豬為反美豬　民眾黨：對美豬失信心反傷台美關係

新變異株「Omicron」來勢洶洶　何志偉宣布暫停受理春節回台陳情

蔡壁如斷言「2022蔣萬安贏定了」　蔣：扮演好自己的角色

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

快訊／蕭美琴父親蕭清芬過世！　賴坤成發臉書：節哀

父逝今火化！侯友宜「捧父親遺照」送最後一程　家屬低調無公祭

賴清德出席南投公投說明會　「美豬符合安全標準」：當然能進口

企聯射箭／愛山林新竹主場怪風斷寒舍3連霸　隊史首冠 　

司機載200台Switch、PS5跑了！整車賣二手商「爆賺300萬」…下場曝

不斷更新／《時代革命》奪最佳紀錄片獎！

金馬獎／港《時代革命》奪獎！全場拍手10秒　導演淚：留給仍有良知的香港人

金馬獎／開場影片閃過「香港1幕」網全淚崩！　PTT：真的太震撼

《全明星運動會》藝人挺T1　錢薇娟：讓運動不只是運動

德保拉好投MVP！詹子賢岳東華背靠背開轟　兄弟奪台灣大賽首勝

台北跨年首波卡司公布！　《木曜4超玩》擔任晚會主持人

金馬獎／柯震東早上六點就起床　馬志翔太緊張「太太講成媽媽」

金馬獎／紅毯5帥超養眼！劉冠廷、林柏宏「模特兒身材」霸氣壓全場

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

政治熱門新聞

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

北捷要求基層到主管靈堂輪值　柯文哲：人情世故的課題

父逝今火化！侯友宜「捧父親遺照」送最後一程

郭正亮聲援高嘉瑜！　反嗆2綠委：你們倆有打高端？

Omicron來勢洶洶！柯文哲：有可能跨年3天前說不辦

快訊／蕭美琴父親蕭清芬過世！　賴坤成發臉書：節哀

北捷大虧50億年終仍4.4個月？　柯文哲這樣說

收到蔡依林的蛋糕　洪秀柱狂讚：紮實而甜蜜的滋味！

六都中最想當台北市長　彭文正曝原因：要命令警局抓走蔡英文

當面溝通解決基捷爭議　柯文哲仍不滿「這件事」

美眾議員訪團昨晚離台　台灣1件事特別受讚許

林靜儀反嗆記者　國民黨：失格！「女版陳柏惟」鄉親難認同

揭建新董座與顏清標是哥兒們　周玉蔻酸顏寬恒：挨你老爸罵了吧？

顏寬恒批民進黨「造謠國家隊」錯把抹黑當澄清

更多熱門

相關新聞

顏寬恒批民進黨「造謠國家隊」錯把抹黑當澄清

顏寬恒批民進黨「造謠國家隊」錯把抹黑當澄清

台中市第二選區立委補選戰況激烈，國民黨候選人顏寬恒提告民進黨候選人林靜儀競選看板字樣，誤導民眾以為反萊豬就是反美豬，遭林靜儀批評是在玩文字遊戲，更指控「國民黨婦女部主任林麗嬋曾說此公投通過會造成台灣障礙及混亂」。對此，顏寬恒27日表示，林靜儀所引用林麗蟬的說法早已被更正，林靜儀竟然把這種抹黑當成自己的澄清「可見不只民進黨是造謠國家隊，林靜儀更是造謠國家隊的其中一員」。

六都中最想當台北市長　彭文正曝原因：要命令警局抓走蔡英文

六都中最想當台北市長　彭文正曝原因：要命令警局抓走蔡英文

迎戰公投催青年票　蔡英文重啟「辣台派開講」

迎戰公投催青年票　蔡英文重啟「辣台派開講」

林靜儀批舊勢力壓選民：換人做做看

林靜儀批舊勢力壓選民：換人做做看

反萊豬說成美豬被告！林靜儀回嗆

反萊豬說成美豬被告！林靜儀回嗆

關鍵字：

蔡英文林靜儀蔡其昌蘇貞昌綠營公投四個不同意

讀者迴響

熱門新聞

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

男星引退「收垃圾維生」曾娶國民女神

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

印度神童又中　還有5預言剉咧等

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

比韋小寶還猛！高富帥一次娶回8嬌妻

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

存款3000萬「工程師想賣竹北房」　原因心酸

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

更多

最夯影音

更多
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面