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閃耀札哈木・享樂豐收市集　札哈木樂原產品發表會暨文化活動

▲Tabe ca`hamu閃耀札哈木・享樂豐收市集札哈木樂原產品發表會，在札哈木公園隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲Tabe ca'hamu閃耀札哈木・享樂豐收市集札哈木樂原產品發表會，在札哈木公園隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「春耕夏耘、秋收冬藏」又到了歡喜收割，分享喜悅的季節，Tabe ca'hamu閃耀札哈木・享樂豐收市集札哈木樂原產品發表會，27日中午12時至下午7時在札哈木公園隆重登場。

▲Tabe ca`hamu閃耀札哈木・享樂豐收市集札哈木樂原產品發表會，在札哈木公園隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場有接受台南市原住民族事務委員會培訓輔導的10家文創及食品業者，展示販售新創商品，為增加活動的豐富與多元性，邀請原住民藝術表演團體及其他文創及美食攤位共襄盛舉，提供族人及市民朋友一場絕佳的視覺及感官饗宴。

▲Tabe ca`hamu閃耀札哈木・享樂豐收市集札哈木樂原產品發表會，在札哈木公園隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲、Kumu Hacyo 谷暮•哈就議員、Ingay Tali 穎艾達利議員、沈震東議員、李啟維議員等人均到場致意。本次活動聚焦在由台南市原住民族事務委員會培訓與輔導未來將進駐「Tabe ca’hamu 札哈木樂原」（原札哈木會館）的10家原住民族品牌業者產品發表，活動首次公開各家業者於培訓輔導期間由專業獲獎團隊「八拍子 Rytass」協力設計的嶄新品牌識別及產品新包裝，讓現場民眾從商品設計、品牌經營等面向，看到眾多深具競爭力的在地特色文化創意品牌。

▲Tabe ca`hamu閃耀札哈木・享樂豐收市集札哈木樂原產品發表會，在札哈木公園隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次參與產品發表會之業者，係台南市向中央原住民族委員會提報布建通路據點計畫並獲得補助，台南市原住民族事務委員會委託八拍子股份有限公司，運用本市原有國際觀光優勢，集合品牌設計、數位行銷、活動辦理並結合實務且具可行性之整體機制，以前店（都會區）、後廠（原鄉）概念，開拓原鄉地區生產之各類產品在都會區的通路，建構原住民族特色商品行銷網絡，提升品牌與商品之能見度。10家受輔導業者分別為：文創業者6家-伊屯好物、原味台南、雄哥文創、NAY工藝坊、客舍青青及qatjatjipi原材實驗工作室；食品類4家-PULIMAN 食創坊、AKIRA原創甜食、山家風味烤肉及卡碩美食坊。

▲Tabe ca`hamu閃耀札哈木・享樂豐收市集札哈木樂原產品發表會，在札哈木公園隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這場盛大的活動，除了是受輔導進駐的原住民族品牌業者的成果展覽，更是一場讓全台灣看見台南文化軟實力的盛會，不僅能提升品牌的能見度，也能讓台南的原住民文化在市場上璀璨登場。

▲Tabe ca`hamu閃耀札哈木・享樂豐收市集札哈木樂原產品發表會，在札哈木公園隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原民會白惠蘭主委表示，原民會將賡續推動本市族人產業行銷及經營通路平台，持續向中央原民會申請相關補助經費挹注，除致力提升族人經濟及生活水準外，更要強化族人的競爭優勢，站上國際舞台。


精彩的活動還包含多場原住民族藝文創作者原住民族舞蹈及美聲表演活動、滿額贈獎與抽獎活動，另邀集其他約50攤風味美食及特色文化商品業者，主辦單位精心安排了豐富多元的手作體驗課程，透過實作活動增加社會大眾對於原住民族文化的接觸、欣賞與認識。

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