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品味小農市集溫暖！　桃園小農手匠成果發表提升農產品價值

▲桃園小農手匠成果發表提升農產品價值

▲農業局長郭承泉(左五)、輔導科長洪彩燕(左二)品味小農手匠溫暖！（圖／林建坤提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「大溪木藝生態博物館WE PLUS全區開放」20日舉行，推出系列活動並辦理市集，吸引許多民眾參加。桃園小農手匠發展協會於市集中，舉辦成果發表並設置文化茶席，提供品茗欣賞。市府農業局長郭承泉、輔導科長洪彩燕指出，小農生產的無毒農特產，守護民眾健康和土地，而手做職人創作的文創小物，展現手作精神和美感。▲桃園小農手匠成果發表提升農產品價值

▲郭于倩是海歸國際青農，力朝把農業做成身心靈產業。▼設置文化茶席，提供品茗欣賞。（圖／林建坤提供）▲桃園小農手匠成果發表提升農產品價值

用心靈品味小農市集帶給我們的溫暖吧！桃園市小農手匠發展協會總幹事郭于倩是海歸國際青農，目前經營半農生活坊，力朝把農業做成身心靈產業。因此，和協會理事長余孟芬及熱心的會員們，在協會成立不到3個月內，積極運作，整合友善土地耕作小農的農產加工品，手作師傅匠人的器皿及藝術品，已超過10多個小農及職人手匠的作品加入，20日於木博館前舉辦首場小農手匠成果發表會，前來參觀市集的文化局長莊秀美不禁連連稱讚，小農手匠利用文化美學把農產品的價值提升。▲桃園小農手匠成果發表提升農產品價值

▲小農手匠成果發表。▼文化局長莊秀美(前排右三)肯定小農手匠以文化美學，提升農產品價值。（圖／林建坤提供）▲桃園小農手匠成果發表提升農產品價值

余孟芬理事長說，卓越綠農是農委會水保局輔導的農村社會企業，由於小農多半負擔不起動輒十多萬的品牌設計費，只好領取政府補助，由公家負擔設計費及部分包裝費，但補助單位常更換，包裝樣式一改再改，無法累積品牌、產品的信任度。因此，小農手匠品牌由卓越綠農發起建置，經過整合協會的小農商品，建立品牌讓產品或服務，取得消費者認同和支持，進而產生消費習慣，創造價值及產值。

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