　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

境外移入「3人來自非洲國家」！是否新變種Omicron待基因定序

▲▼莊人祥11/27說明。（圖／指揮中心提供）

▲莊人祥11/27說明。（圖／指揮中心提供）

生活中心／綜合報導

今天本土持續+0，但境外移入連兩天暴增！中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內無新增本土個案，另新增12例境外移入；確診個案中無人死亡。而境外移入中有3例來自非洲衣索比亞，是否感染最新變種病毒Omicron，仍待基因定序確定。

指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為8例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自衣索比亞（3例，案16678-16680）、印尼（4例、案16681-16684）、越南（2例，案16685-16686）、印度（案16687）、美國（案16688）及韓國（案16689）入境，入境日介於今（2021）年11月12日至11月25日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼11/27新增境外移入個案。（圖／指揮中心提供）

▲11/27新增境外移入個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,411,374例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4,393,040例排除），其中16,578例確診，分別為1,934例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

新變種病毒Omicron來勢洶洶，指揮中心昨日宣布，11月29日零時起提升南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升「重點高風險國家」，抵台前14天入住或轉機者，一律公費入住集中檢疫所14天。

不過，歐洲首例是一名比利時年輕女性，她沒有施打疫苗，從埃及返國後出現症狀，並於11月22日確診。值得注意的是，她並未前往南非或鄰近國家，可能意味著毒株已經擴散。

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
連跑2夜店嗨喝！正妹醒來「下面癢癢」　真相讓她崩潰了
調整疫苗抗Omicron！BNT喊「100天可交貨」　陳時中
20歲男遭球棒、蟹腳鉗凌虐！　警攻堅救出肉票
台灣YouTuber拍片「1動作」反感炸！一票人火大：是基本
百億大亨被澳門警方帶走！　劈腿辣模小三、正宮掀轟動
Omicron為何可怕、疫苗有用嗎？　5大重點一次看懂
Omicron竄起「跨年恐取消」？　陳時中回應了
快訊／境外移入3例「來自非洲」！　是否為Omicron待基因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

G奶妹坐後座「兇器往前緊貼背」！　母胎男整路超慌：小兄弟凍未條

調整疫苗抗Omicron！BNT喊「100天可交貨」　陳時中：有效會爭取

嘉藥大學美麗饗宴、紅包場移師南議會　郭信良議長歡迎

台灣YouTuber拍片「1動作」反感炸！一票人火大：是基本禮貌

連兩天爆12例境外！4起突破性感染來自印尼、越南「混打也中鏢」

Omicron竄起「跨年鬆綁」恐生變？陳時中曝關鍵：不排除加嚴

境外移入「3人來自非洲國家」！是否新變種Omicron待基因定序

新變種Omicron威脅！指揮中心：有易重複感染特性　WHO提4點呼籲

5千人搶報名！美利達單車挑戰賽「1天就額滿」　+1元還能玩國旅

快訊／今境外移入再爆12例！　本土持續+0

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

騎士不滿被按喇叭竟「急煞攔車」　狂踹自家車洩憤...路人全看傻眼

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

G奶妹坐後座「兇器往前緊貼背」！　母胎男整路超慌：小兄弟凍未條

調整疫苗抗Omicron！BNT喊「100天可交貨」　陳時中：有效會爭取

嘉藥大學美麗饗宴、紅包場移師南議會　郭信良議長歡迎

台灣YouTuber拍片「1動作」反感炸！一票人火大：是基本禮貌

連兩天爆12例境外！4起突破性感染來自印尼、越南「混打也中鏢」

Omicron竄起「跨年鬆綁」恐生變？陳時中曝關鍵：不排除加嚴

境外移入「3人來自非洲國家」！是否新變種Omicron待基因定序

新變種Omicron威脅！指揮中心：有易重複感染特性　WHO提4點呼籲

5千人搶報名！美利達單車挑戰賽「1天就額滿」　+1元還能玩國旅

快訊／今境外移入再爆12例！　本土持續+0

G奶妹坐後座「兇器往前緊貼背」！　母胎男整路超慌：小兄弟凍未條

「22樓頂樓房」明明景觀差　他驚呆秒售出！網中肯曝：是極品

連跑2夜店嗨喝！正妹一覺醒來「下面癢癢」　真相曝光她崩潰了

日本海底火山噴發「驚現大量浮石」　恐漂到台灣東部！

潭子國民運動中心今啟用　全國30座、台中第6座全數完工

「酒紅精品包」成熟百搭！Dior BOBBY新色超美　BURBERRY斜揹更好看

郭正亮聲援高嘉瑜！　反嗆管碧玲、羅致政：你們倆有打高端？

調整疫苗抗Omicron！BNT喊「100天可交貨」　陳時中：有效會爭取

日本飛官「想讓當地人開心」狂噴彩色煙霧　結局慘了

中信兄弟一直都很強　林安可設下總冠軍戰目標

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

生活熱門新聞

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

新變種Omicron出現　醫：我去年就說「你今年也跨不了年啦」

網紅丟感謝！台大同學曝「私下為人」：行為不意外

妹子被解壓縮！店員優先幫做　網見照片懂了

大媽吃火鍋「帶料自加」！店家嗆公布監視器

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

新變種Omicron！台大醫分析1特性「很頭痛」

3縣市大雨特報　放晴時間點出爐

點外送備註「不要哈姆」　網長知識：老一輩才懂

王品超夯火鍋「吧台縫隙竄一排菇」！客傻眼

更多熱門

相關新聞

防Omicron入侵　港禁非洲8國非港人入境

防Omicron入侵　港禁非洲8國非港人入境

新變種B.1.1.529「Omicron」新冠病毒引起全球警戒，香港已出現2例確診個案。港府26日晚宣佈，27日零時起，禁止21天內曾在南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等非洲南部八國逗留的非香港居民入境。

Omicron正式命名　多國宣布關閉邊境

Omicron正式命名　多國宣布關閉邊境

義大利驚傳新冠派對　參與者瘋狂親吻吸病毒

義大利驚傳新冠派對　參與者瘋狂親吻吸病毒

歐洲收緊防疫 德阻新變異株將禁多數南非旅客入境

歐洲收緊防疫 德阻新變異株將禁多數南非旅客入境

新魔王毒株「再淪陷1國」　比利時遭入侵

新魔王毒株「再淪陷1國」　比利時遭入侵

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染境外移入非洲衣索比亞

讀者迴響

熱門新聞

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

男星引退「收垃圾維生」曾娶國民女神

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

印度神童又中　還有5預言剉咧等

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

比韋小寶還猛！高富帥一次娶回8嬌妻

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

50億元海洛因磚真相　幕後主腦爭全台3成毒品市場

超兇AV女優引退成上班族！　「真實年齡」揭事務所內幕

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

更多

最夯影音

更多
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面