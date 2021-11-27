境外移入「3人來自非洲國家」！是否新變種Omicron待基因定序

▲莊人祥11/27說明。（圖／指揮中心提供）

生活中心／綜合報導

今天本土持續+0，但境外移入連兩天暴增！中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內無新增本土個案，另新增12例境外移入；確診個案中無人死亡。而境外移入中有3例來自非洲衣索比亞，是否感染最新變種病毒Omicron，仍待基因定序確定。

指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為8例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自衣索比亞（3例，案16678-16680）、印尼（4例、案16681-16684）、越南（2例，案16685-16686）、印度（案16687）、美國（案16688）及韓國（案16689）入境，入境日介於今（2021）年11月12日至11月25日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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▲11/27新增境外移入個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,411,374例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4,393,040例排除），其中16,578例確診，分別為1,934例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

新變種病毒Omicron來勢洶洶，指揮中心昨日宣布，11月29日零時起提升南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升「重點高風險國家」，抵台前14天入住或轉機者，一律公費入住集中檢疫所14天。

不過，歐洲首例是一名比利時年輕女性，她沒有施打疫苗，從埃及返國後出現症狀，並於11月22日確診。值得注意的是，她並未前往南非或鄰近國家，可能意味著毒株已經擴散。