歐洲收緊防疫　德阻「新變異株」將禁多數南非旅客入境

▲歐洲防疫再度緊縮，圖為斯洛伐克因為病例上升而進入為期2周的封鎖。（圖／路透）



中央社海牙26日綜合外電報導

歐洲疫情升溫，數國加強防疫措施之際，南非偵測到一種有大量突變的COVID-19新變異病毒株，德國今天宣布，將自今晚禁止大多數來自南非的旅客入境，以遏阻新變異株。

科學家在南非偵測到稱為B.1.1.529的變異株，現正竭力了解這一變異病毒株會產生的影響，並擔憂它的傳染力可能比Delta高。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）執行長哈里斯（Jenny Harries）在聲明中表示：「這是我們迄今為止遇到最嚴重的變異株，緊急研究正在進行，以了解更多有關其傳染性、嚴重性和對疫苗的影響。」

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天宣布，為遏阻新變異株傳播，將自今晚起禁止大多數來自南非的旅客入境，新規也「可能會影響（南非）鄰國」。

他表示，從南非來的德國國民仍可入境，但就算打了疫苗，他們一抵國門就須隔離14天。

與此同時，歐洲病歿人數突破150萬，數國當局祭出封城令和疫苗追加劑施打計畫，盼遏制激增病例。

法新社報導，荷蘭面臨嚴重病床短缺，確診人數創新高，總理呂特（Mark Rutte）預計將於今天宣布收緊部分封城措施，當局正為可能再次爆發的反防疫示威做準備。

擁有高疫苗接種率的德國、捷克和葡萄牙近幾天都宣布了新防疫措施。

法國昨天宣布，將開放所有成年民眾接種疫苗追加劑；歐盟藥品管理局（EMA）昨天也批准為5到11歲兒童施打輝瑞（Pfizer/BioNTech）疫苗。

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