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莽男朝派出所大門丟雞蛋　辯酒醉非故意因「這個動作」被法官打臉

▲桃園市黃姓男子今年2月間手持雞蛋朝桃園警分局武陵派出所叫囂，並向大門丟雞蛋，落網後辯稱酒醉不是故意的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市黃姓男子今年2月間手持雞蛋朝桃園警分局武陵派出所叫囂，並向大門丟雞蛋，落網後辯稱酒醉不是故意的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今年2月間經過桃園警分局武陵派出所前，突然向派出所叫囂，隨即以雞蛋向大門、前面等處丟擲，以此方式侮辱桃園分局，事後迅速被員警以現行犯拘捕到案，桃檢複訊後依妨害公務罪嫌起訴；桃園地院審理時，黃男對於客觀事實不否認，但辯稱當時酒醉了，意識不清楚，不是故意的等語，法官則認為純屬卸責之詞，審結依侮辱公署罪，判處拘役50日，還可上訴。

檢警調查，48歲的黃姓男子今年2月14日下午3時許，徒步經過桃園區復興路武陵派出所前，突然朝派出所叫囂，隨即以預藏之雞蛋向派出所大門、牆面與地面丟擲，值班員警見狀立即以現行犯逮捕黃男，偵訊後移送桃檢偵辦；檢方複訊後依妨害公務罪與侮辱公署等罪嫌起訴。

桃園地院法官審理時，黃坦承有客觀之事實，但矢口否認犯行，辯稱案發時有喝酒，意識不太清楚，沒有意思做丟雞蛋動作，不是故意要朝派出所丟等語；法官勘查警方提供之路口監視器畫面查出，黃在案發時左手提雞蛋走至派出所前，不斷對派出所叫囂，隨即持雞蛋向派出所丟擲，丟擲雞蛋之動作可看出力道甚大。甚至丟到距離地面5、6公尺高之上方官銜，並非酒醉之人可為。此外，黃男在過程中並無因酒醉而有行走搖晃或精神不濟情事，反而行動甚為敏捷，黃辯稱犯案時酒醉意識不清，無主觀犯意之辯詞，無從採信。

法官審酌黃公然在警察機關門口前丟擲雞蛋方式侮辱公署，對警察機關威信有所減損，另查，黃曾於2015年間對警員辱罵三字經，又於2019年間持雞蛋丟擲武陵派出所大門與外牆，均經地院判處罪刑，已屬累犯，法官審結依侮辱公署罪，處拘役50日，如易科罰金以新台幣1仟元折算1日，本案還可上訴。

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