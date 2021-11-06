醉男咆哮「你的狐臭才臭啦」撥開員警的手　法官：不算妨害公務

▲桃園市張姓男子去年12月間酒後到派出所，因不滿員警詢問態度，竟大聲咆嘯還與員警拉扯，過程中推開員警搭載肩膀的手，被優勢警力壓制依妨害公務送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年12月酒後到龜山警分局大華派所前，對員警咆嘯叫罵「幹你屁事」、「滾你的蛋啦」等語咆嘯，員警上前制止時，張男與員警發生拉扯，還撥開員警搭在其肩膀上的手，隨即被優勢警力壓制，依妨害公務罪嫌送辦，桃檢偵結依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑；桃園地院法官則有不同看法，認為張男沒有主動攻擊行為，難認有妨害公務等犯行，判決張男無罪。

檢警調查，張姓男子去年12月21日下午4時許酒後到大華派出所，員警見其混身酒氣要求離開時，張男則怒氣對員警咆哮「幹你屁事」、「滾你的蛋啦」、「你的狐臭才臭啦！」期間還發生拉扯行為，造成2名員警摔倒，各有手部擦挫傷等傷勢，張男隨即被優勢警力壓制，依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，張男坦承有推開員警的手，但否認有妨害公務等犯行；檢察官根據員警說詞與職務報告、蒐證影片、診斷證明等證據，偵結依妨害公務罪向桃園地院聲請簡易判決。

桃園地院法官審理時，張男再度否認妨害公務犯行，辯稱是收到派出所通知到派出所做筆錄，但前後去了2次不是因為太晚或是承辦員警不在白跑一趟，後來選擇周一請假前往派出所，但卻被員警要求離開，他以手機向員警錄影，員警卻將其手機拍掉，他被推倒時後方員警也跟著跌倒，傷勢應是這樣造成的，並非他所致。此外，員警用手碰觸他的肩膀，他覺得不舒服用手撥開，結果被員警壓制逮捕還被控妨害公務。

法官勘驗員警提供蒐證畫面，發現張男僅將員警放在其肩上的手撥開，隨即被壓制在地，未見有主動攻擊行為，且撥開手前張男雙手都舉起或放在身後，避免被誤認有攻擊行為，難認張有妨害公務之犯行，員警傷勢不排除是壓制過程造成，審結予以張男無罪。

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