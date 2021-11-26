公廁指標像「偷窺」「掀裙」　桃園客家局急換ㄚ弟、ㄚ妹滅火

▲桃園市觀音區崙坪公園日前廁所標誌引發網友質疑有「偷窺」疑慮。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區崙坪文化地景園區公廁指引圖案，日前遭網友批評如「偷窺」、「掀裙」疑慮，遭質疑對女性不尊重，市長鄭文燦已指示立即更換，市府客家局長黃傅淑香指出，已完成規劃設計，將客家代言人「ㄚ弟」、「ㄚ妹」納入指示牌，其中崙坪公園已完成更換，其餘預計今年12月底前完成。

▲桃園市觀音區崙坪公園日前廁所標誌引發網友質疑有「掀裙」等爭議。（圖／讀者提供）

位於觀音區崙坪文化地景園區於2019年啟用，園區公共廁所指標卻出現疑似男生攀牆偷窺、男生伸手偷掀女生裙子圖案，遭網友批評為「偷窺」、「掀裙」等疑慮，甚至對女性同胞明顯不尊重，不少民眾更質疑「市府帶頭鼓吹違法之事？」

▲桃園市觀音區崙坪公園廁所標誌已換上「ㄚ弟」、「ㄚ妹」等吉祥物指引標示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，日前市長鄭文燦受訪時表示，已指示都發局與客家局討論，將以客家元素設計的「ㄚ弟」、「ㄚ妹」等吉祥物重新改版指引標示，以符合園區客家工藝發展及傳承特色。

客家局長黃傅淑香說，日前園區內引發爭議的廁所指示牌已經先行移除，已換上一般指示標誌，以最萌的客家代言人「ㄚ弟」、「ㄚ妹」納入指示牌進行設計製作。「ㄚ弟」、「ㄚ妹」是全台灣唯一的客家人型吉祥物，身著傳統客家服飾並配戴富有客家元素等小配件，可愛友善形象搭配指示牌製作，預計12月底前完成更換，將使園區更具客家氛圍，預計可吸引更多民眾扶老攜幼參觀。

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