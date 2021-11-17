沿街對路人叫罵、飆五字經拉女警頭髮　桃園醉男下場出爐

▲桃園市冷姓男子今年9月晚間酒醉在桃園區街頭鬧事，對路人沿街叫罵，警方到場欲強制保護管束不服取締，還辱罵五字經，徒手拉扯員警被壓制。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市冷姓男子今年9月晚間酒醉後在桃園區街頭鬧事，桃園警方據報趕往處理，冷男不服警方欲強制保護管束，當場對女警辱罵五字經等語，還出手拉扯其頭髮與手臂導致擦挫傷。冷男在偵訊後否認有妨害公務與侮辱公務員等犯行，辯稱是員警先攻擊才出手反擊。桃園地院法官不採信其說詞，審結依妨害公務執行罪，處有期徒刑3月，還可上訴。

檢警調查，冷姓男子今年9月30日晚間8時36分許，酒後在桃園區某處街道上鬧事，桃園警分局埔子派出所黃姓女警等警員到場處理，疑因不滿警員欲將其保護管束帶回派出所，竟以五字經對女警辱罵，還徒手拉扯女警頭髮、手臂等處，致使女警右前臂擦挫傷等傷害，後被優勢警力壓制帶回派出所偵訊。

冷男在檢警偵訊時否認有何妨害公務及侮辱公務員之犯行，辯稱是警察先攻擊他才回擊，坦承有向警察罵髒話等語；桃檢偵結依妨害公務罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官庭訊時，冷男依舊否認犯行，但坦承有辱罵員警，辯稱是警察先攻擊他才出手還擊；法官認為，警察對於有下列情形之一者，得為管束：一、瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險，警察職權行使法第19條第1 項定有明文。警方到場時冷男在道路上失控咆哮，員警為將其引導至路邊雖與被告有肢體接觸，但均符合一般正常人際互動情形，難謂有何「攻擊」情事可言。

法官查出，冷男因酒醉無法控制自身行為，不願配合警方之勸導，持續在道路上向對街民眾叫罵，顯已對其自身生命、身體安全造成危險，員警依規定對其實施即時強制保護管束，過程中雖有使用強制力，仍合於法令規定，難謂對被告有何不法侵害可言，冷男辯稱回擊等語，並不可採信。審酌冷男酒後在公共場所咆哮生事在先，又不服警員勸導，徒手攻擊員警其口出穢言，漠視公權力存在，影響公權力之執行情節非輕，審結依妨害公務執行罪，判處有期徒刑3 月，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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