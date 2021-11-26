反聖嬰！氣象局估有1至3波寒流來襲　12月偏冷機率高

▲氣象局說明冬季氣候預測。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李宜秦／台北報導

今年是40年來冷氣團最早抵達的一年，不少人感受秋季明顯較涼，中央氣象局今日公布冬季展望，今年冬季反聖嬰現象持續發展，整體氣溫正常、雨量正常至偏少，其中12月偏冷機率較高。

氣象預報中心主任呂國臣表示，今年11月溫度比去年低，且首波冷氣團抵達時間為1981年以來最早的一年，在今年11月11日台北氣象站就出現13.9度的低溫。

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展望今年12月到明年2月的天氣，反聖嬰現象將持續發展，在反聖嬰年時，冬季氣溫偏低、西半部雨量偏少，不過根據動力模式預測顯示，今年冬季氣溫仍屬正常，雨量則是正常偏少。其中12月偏冷機率高，1到2月偏冷的訊號減弱。

▲未來一季溫度、雨量預測。（圖／翻攝氣象局直播）

呂國臣指出，受到全球暖化影響，全台天氣較暖，不過冬季仍會有8到12個冷氣團影響，其中會有1到3個寒流。

另外，回顧今年9到11月的秋季天氣，全台均溫25.72度，是歷史上第六高溫，降雨平均雨量541.1毫米，略接近氣候正常值。在9、10月溫度均偏高，10月中旬後溫度逐漸轉涼，11月受到冷氣團影響明顯較冷。

▲今年冬季反聖嬰現象將持續發展。（圖／翻攝氣象局直播）

呂國臣表示，今年11月溫度比去年低，確實特別冷，是2013年以來較冷的11月。而降雨分布時序正常，9、10月分別有一個颱風帶來較大降雨，包括璨樹、圓規颱風，主要雨量集中在十月，十一月後雨量回歸氣候正常值，中南部迎來枯水期。

▲▼氣象局說明反聖嬰影響及預測。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局說明反聖嬰影響及預測。（圖／翻攝氣象局直播）