台北妹喊「冬天3大困擾」　網爆共鳴：懶散又噴錢！加碼4慘劇

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近氣溫有感下降，不少人在生活上也有明顯的變化，一名住在北部的女網友透露，冬天來臨時會伴隨著3大困擾，且完全無法控制。話題一出引爆熱烈回響，眾人不禁感慨，「冬天就是一個懶散又噴錢又狂吃的季節！」

女網友在Dcard提到，生活在北部的她，11月開始明顯感受到天氣愈來愈冷，冷就算了還搭配下雨，所以「冬季限定症頭」也陸續出現，首先是能賴床就賴床，她坦言，「每天早上鬧鐘一響，身體彷彿被黏在床上，完全不想離開暖暖的被窩，最多賴快1小時，上班都很驚險壓線。」

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再來是很難控制食慾，會一直吃東西，原po不禁直呼，「冬天就很想吃麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐，於是都揪了一次，每週都會吃這種很罪惡的食物，媽媽有時也會燉很補的雞湯；另外，零食和飲料的攝取也更頻繁，巧克力、洋芋片，還有熱可可、熱奶茶、熱柚子茶、熱紅酒、熱牛奶，晚上不知道為什麼都會想來一杯。」

▲天冷就會想吃鍋。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

最後，她笑說，很可能是個人問題，總覺得冬天的衣服特別好看，「大衣、多層次穿搭、毛帽、靴子，10月已經先噴了一筆錢為冬天做準備，變冷的那週剛好收到包裹，覺得自己根本天才吧，怎麼這麼會算時間！」

對此，網友們心有戚戚焉，紛紛表示「冬天的衣服好貴，可是又忍不住一直買」、「真的不要太中肯」、「全中」、「我買到破產了啦」、「超級難起床，好痛苦rrrr」、「早上真的超難起床，整個過敏大爆發，而且皮膚變得很乾很粗糙」、「早上真的都爬不起來，遇到下雨天又更好睡了」、「真的~好崩潰，我的體重已經不復返QQ」。

▲不少人冬天容易皮膚乾裂。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

同時，有人加碼其他困擾，像是皮膚會乾到裂開、懶得運動、被靜電電爆等，「本身有輕微富貴手，冬天皮膚最有感」、「我覺得洗澡真的是最恐怖的」、「最近冬天開水龍頭都會被電到，害我有點怕怕的」、「我覺得還有不好尿尿」。

另外，不少南部的朋友則回，「我們前幾天還快30度呢！熱爆！南部真的沒冬天，沒辦法在嘉義當韓國歐爸（穿大衣）了」、「南部低於25度就會出現羽絨衣，但我是打死不穿啦，整個變成球，聽說是為了騎車防風」、「南部手會乾燥到裂開」。